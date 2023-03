Potężny zaciąg do rosyjskiej armii? Padła liczba

Rosja przygotowuje wielką kampanię rekrutacyjną w celu pozyskania 400 tys. dodatkowych żołnierzy, ale jest bardzo mało prawdopodobne, by kampania przyciągnęła taką dużą liczbę prawdziwych ochotników - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, z doniesień rosyjskich mediów wynika, że władze przygotowują się do rozpoczęcia wielkiej kampanii rekrutacyjnej do wojska, której celem jest przyjęcie dodatkowych 400 tys. żołnierzy. Rosja przedstawia kampanię jako poszukiwanie ochotniczego, zawodowego personelu, a nie nową, obowiązkową mobilizację.

„Istnieje realna możliwość, że w praktyce to rozróżnienie zostanie zatarte, a władze regionalne będą próbowały osiągnąć przydzielone im cele rekrutacyjne poprzez zmuszanie mężczyzn do wstąpienia do wojska. Władze rosyjskie zapewne wybrały do zaspokojenia braków kadrowych rzekomo +model ochotniczy+, aby zminimalizować sprzeciw w kraju” - oceniono.