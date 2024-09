Kreml powiększa stan armii o 180 tys. żołnierzy

Po raz trzeci od rozpoczęcia wojny na Ukrainie Władimir Putin zarządził dekretem zwiększenie liczebności armii rosyjskiej: od 1 grudnia br. liczba czynnych żołnierzy ma sięgnąć 1,5 miliona, a łączna liczba personelu sił zbrojnych (stan etatowy) ma zwiększyć się do 2 mln 389 tys.

Oznacza to, że liczba czynnych żołnierzy ma wzrosnąć o 180 tys., wyjaśnił portal Moscow Times, przypominając, że w grudniu 2023 roku analogicznie zwiększono ich liczbę o 170 tys., a rok wcześniej - o 137 tys.

Ministerstwo Obrony podkreśliło, że nie planuje się zwiększenia poboru ani mobilizacji, ponieważ armia zostanie powiększona o zgłaszających się do służby kontraktowej.

Agencja Reuters przypomniała, że jesienią 2022 r. Rosja zmobilizowała ponad 300 tys. żołnierzy, co skłoniło do ucieczki z kraju dziesiątki tysięcy mężczyzn w wieku poborowym.

Według zachodnich raportów wywiadowczych od początku wojny w Ukrainie Rosja mogła stracić do 450 tys. zabitych i rannych. Rosyjska redakcja BBC we współpracy z Mediazone zdołały na podstawie dostępnych danych potwierdzić śmierć co najmniej 68 tys. osób, przy czym najwięcej ofiar było wśród ochotników, którzy zdecydowali się podpisać kontrakt już po rozpoczęciu inwazji.

PAP, sek

