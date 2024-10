Informacyjna wojna Iranu: Tak manipuluje Teheran

Wraz z atakiem rakietowym na Izrael Iran prowadzi szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną, której celem jest przekonanie opinii publicznej o spektakularnym sukcesie militarnym. W mediach społecznościowych kilka godzin po wtorkowym uderzeniu pojawiły się liczne fałszywe informacje co do skutków irańskiego ostrzału.

Kampania propagandowa prowadzona przez Iran od co najmniej 2021 roku jest nazywana „Emerald Divide” (Szmaragdowy Podział). Została zidentyfikowana m.in. przez izraelską służbę wywiadowczą Szin Bet, Insikt Group (amerykańską firmę zajmująca się cyberbezpieczeństwem) oraz dział bezpieczeństwa Microsoft. Celem jest manipulowanie międzynarodową opinią publiczną. Irańską narrację powielają antyizraelskie konta w mediach społecznościowych, wspierane także przez prokremlowskie profile.

Wojna informacyjna

Najnowsza odsłona kampanii propagandowej to podkreślanie rzekomo tragicznych dla Izraela efektów ataku rakietowego. Najpierw dezinformacje objęły członków izraelskiego rządu. Na Facebooku pojawiły się doniesienia, że izraelski minister obrony Yoav Galant zginął w wyniku ataku Iranu. Tymczasem amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin napisał na portalu X 2 października 2024 roku, że właśnie rozmawiał z Galantem i „wyrazili wzajemne uznanie dla skoordynowanej obrony Izraela przed prawie 200 pociskami balistycznymi wystrzelonymi przez Iran”.

Opublikowano też wideo rzekomo pokazujące, jak premier Izraela Benjamin Netanjahu ucieka do schronu w Tel Awiwie. Tymczasem nagranie pochodzące z 2021 roku, opublikowane wtedy na portalu X, pokazywało, jak Netanjahu biegnie na głosowanie w Knesecie, izraelskim parlamencie.

Wojsko na celowniku informacji

Większość fałszywych informacji dotyczy militarnych skutków ataku. Irańskie media twierdziły, że zniszczyły lotniczą bazę wojskową Newatim na pustyni Negew i co najmniej 20 izraelskich myśliwców F-35. Pojawiło się także wideo z opisem, że „Iranowi udało się zniszczyć 30 izraelskich myśliwców F-35, które zostały użyte do zabicia 40 000 dzieci”. Tymczasem nagranie pochodzi z lutego 2024 roku i pokazywało zbombardowany przez Izrael obóz uchodźców w Rafah w Strefie Gazy, a nie zniszczoną bazę lotniczą i myśliwce.

Jak podkreślał brytyjski magazyn The Spectator, nie ma żadnych dowodów potwierdzających zniszczenie myśliwców. Amerykański dziennik The New York Times cytował Daniela Hagariego, rzecznika izraelskiej armii, który stwierdził jedynie, że atak Iranu nie miał żadnego wpływu na zdolności operacyjne izraelskich Sił Powietrznych.

Magazyn Forbes cytował dr. Kurta Braddocka ze School of Communication Amerykańskiego Uniwersytetu w Waszyngtonie.

Twierdzenie, że dziesiątki F-35 zostały zniszczone wydaje się być całkowicie sfabrykowane.

Podobnie było z uderzeniem na siedzibę Mosadu i jej zniszczenie. Wykorzystano wideo z 2015 roku przedstawiające nocne eksplozje w strefie przemysłowej w Tianjin w Chinach i publikowano je jako płonącą siedzibę Mosadu. Tymczasem żaden z pocisków balistycznych nie trafił w znajdujący się w Glilot na północ od Tel Awiwu budynek, w którym mieszczą się biura Instytutu do spraw Wywiadu i Zadań Specjalnych. Dowodzi tego np. relacja dziennikarza amerykańskiej stacji PBS, który pokazał powstały w wyniku uderzenia pocisku krater pół kilometra od siedziby Mosadu. Sam wieżowiec był nienaruszony.

Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych rozpowszechniali nagranie rzekomo pokazujące uderzenie irańskiej rakiety w budynek w Tel Awiwie. Arabskojęzyczny portal fact-checkingowy Misbar i serwis DFRAC zidentyfikowały, że wideo pokazywało atak dronów w Moskwie w lipcu 2023 roku. Wtedy brytyjskie BBC relacjonowało, że według rosyjskiego ministerstwa obrony „trzy ukraińskie drony zostały zestrzelone w niedzielę, a dwa z nich uderzyły w biura”.

W podobny sposób wykorzystano nagranie z sierpnia 2024 roku z eksplozji stacji benzynowej w Aden w południowym Jemenie. Tym razem twierdzono, że wideo pokazuje pożary w Tel Awiwie po irańskim ataku. To samo nagranie było także przedstawiane jako izraelski nalot na skład amunicji Hezbollahu w Libanie.

Jak wynika z doniesień zachodnich mediów, Izrael z pomocą USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Jordanii zestrzelił większość z ponad 180 rakiet wystrzelonych przez Iran w kierunku Izraela i Zachodniego Brzegu Jordanu.

