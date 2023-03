Ursula von der Leyen: Nastąpiła zmiana układu sił

Rola Chin w wojnie na Ukrainie będzie miała kluczowe znaczenie dla kształtowania stosunków tego kraju z Unią Europejską. Jakikolwiek plan pokojowy, który skonsolidowałby rosyjskie aneksje, jest po prostu niewykonalny – powiedziała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE wygłosiła przemówienie na temat stosunków UE-Chiny na konferencji organizowanej przez Mercator Institute for China Studies oraz European Policy Center.

Jak podkreślała, prezydent ChRL Xi Jinping utrzymuje cały czas swoją „przyjaźń bez granic” z Rosją Putina.

Ale nastąpiła zmiana dynamiki w stosunkach między Chinami a Rosją. (…) Chiny postrzegają słabość Putina jako sposób na zwiększenie swojego wpływu na Rosję. I jasne jest, że układ sił w tych stosunkach – który przez większą część ubiegłego stulecia faworyzował Rosję – teraz się odwrócił. Najbardziej wymowne były pożegnalne słowa prezydenta Xi skierowane do Putina na schodach przed Kremlem, kiedy powiedział: „W tej chwili zachodzą zmiany, jakich nie widzieliśmy od 100 lat. I to my wspólnie napędzamy te zmiany – wskazała szefowa KE.