Szybciej schudnąć dzięki jednej przyprawie

Chcąc zrzucić zbędne kilogramy oprócz deficytu kalorycznego oraz aktywności fizycznej, często szukamy pomocnych narzędzi, ułatwiających ten proces. Jednym z nich oprócz kofeiny czy kapsaicyny jest rzadko używany w Polsce kmin rzymski

Czym jest?

To przyprawa używana zwłaszcza w kuchni indyjskiej, meksykańskiej i państw Afryki Północnej, choć jej korzenie sięgają starożytnego Egiptu. Ma charakterystyczny pieprzny, ciepły oraz lekko orzechowy smak, przez co świetnie łączy się ze sproszkowaną przyprawą curry lub papryczką chilli. Kmin rzymski oprócz tego, że jest bardzo zdrowy, aromatyczny oraz wyrazisty, sprawia, że szybciej spalimy niechciane kilogramy.

Walory zdrowotne

Zacznijmy od badania opublikowanego w czasopiśmie Complementary Therapies in Clinical Practice. Grupę 88 kobiet z widoczną nadwagą i otyłością podzielono na dwie grupy. Wszystkie ochotniczki miały podobne wytyczne żywieniowe, stały kontakt z dietetykiem oraz „odcięto” im po 500 kilokalorii dziennie. Jedna z grup dodatkowo do jogurtu dostawała po trzy gramy mielonego kminu rzymskiego, a druga grupa spożywała sam jogurt. Po trzech miesiącach zbadano je ponownie i zauważono, że grupa jedząca kmin rzymski straciła aż 50% więcej tkanki tłuszczowej niż grupa kontrolna. To jednak nie wszystko. Dodatkowo ich poziom trójglicerydów spadł o około 23%. Spadkowi uległ również poziom homocysteiny, tym samym poprawiając zdrowie sercowo-naczyniowe oraz chroniąc przed przedwczesnym starzeniem.

A co z innymi benefitami? Kmin rzymski zawiera olejki eteryczne, magnez oraz sód, dzięki czemu jest pomocny dla osób zmagających się z problemami trawiennymi, przynosząc ulgę dla żołądka. Powszechnie stosuje się go także w celu poprawy bezsenności, zaburzeń oddechowych, niedokrwistość czy problemów skórnych. Dzięki żelazu oraz witaminie C wspiera układ odpornościowy i zapobiega infekcjom.

Jak wykorzystać w praktyce?

Kmin rzymski najlepiej dodawać do dań jednogarnkowych, gulaszy, pieczeni rzymskiej, ryżu, fasoli lub ciecierzycy. Świetnie sprawdzi się jako składnik marynat czy niecodzienny element jajecznicy. Z jego wykorzystaniem można też przygotować domowy napar. Całe nasiona wystarczy zagotować i moczyć przez następne 10 minut.

Filip Siódmiak