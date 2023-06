Niezwykła przyprawa – kurkuma

Przyprawy są bez dwóch zdań niezbędnymi dodatkami każdej potrawy

Rzadziej natomiast mówi się o ich prozdrowotnych właściwościach, które niekiedy dają spektakularne efekty. Jedną z takich przypraw jest kurkuma. Oto powody, dla których włożysz ją do koszyka podczas następnych zakupów.

Czym jest i co zawiera?

Kurkuma to kłącze ostryżu, zwane także szafranem indyjskim. Zalicza się ją do rodziny imbirowatych, a pozyskuje z korzenia. Ta sproszkowana przyprawa intensywnie barwi, więc należy uważać podczas jej używania. Zawdzięcza to barwnikowi – kurkuminie, powszechnie stosowanej w przemyśle spożywczym. Zalicza się ją do grupy silnych przeciwutleniaczy i to między innymi dlatego jest tak zdrowa. Ma ona lekko ostry oraz korzenny smak. Najczęściej używa się jej w kuchni indyjskiej oraz marokańskiej. Kurkuma jest również ważnym składnikiem przyprawy curry. Pamiętajmy też, żeby kurkumę łączyć z czarnym pieprzem. Takie połączenie kurkuminy z kurkumy oraz piperyny zawartej w czarnym pieprzu zwiększa jej wchłanialność aż o 2000%! Dodatkowo dodatek tłuszczu w posiłku daje jeszcze lepsze efekty. No dobrze, ale na co pomaga kurkuma?

Właściwości przeciwzapalne

Jak wszystkie produkty bogate w antyoksydanty i przeciwutleniacze, tak i kurkuma zwalcza patogeny, umożliwia szybszy powrót do zdrowia oraz łagodzi stany zapalne. Długotrwale utrzymujące się ogniska stanów zapalnych sprzyjają występowaniu wielu chorób świata współczesnego, takie jak cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe. Działanie kurkumy jest nawet tak silne, że porównuje się ją do działania leków przeciwzapalnych.

Wsparcie układu nerwowego

Tym, co kiedyś uważano za niemożliwe, dzisiaj okazało się być wykonalne. Chodzi o zdolność do regeneracji oraz tworzenia się i namnażania nowych połączeń neuronalnych. BDNF, czyli neutroficzny czynnik pochodzenia mózgowego jest właśnie odpowiedzialny za zwiększenie ilości neuronów. Kurkuma ma natomiast zdolność do zwiększania poziomu tego białka. Wpływa to na prewencje chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy demencja starcza.

Zdrowsze serce

Patologie oraz dysfunkcje śródbłonka naczyń krwionośnych są głównymi przyczynami występowania chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym. Kurkuma ma właściwości poprawiające i stabilizujące śródbłonek. Jest równie skuteczna, co leki zażywane w celu zmniejszenia stężenia lipidów. Przekłada się to na lepszą żywotność oraz kondycję naszych naczyń krwionośnych, a także minimalizowanie ryzyka sercowo-naczyniowego.

W leczeniu depresji

BDNF, oprócz swojego udziału w regulacji układu nerwowego, pomaga też we wzmocnieniu i sile działania serotoniny oraz dopaminy, a więc dwóch najważniejszych neuroprzekaźników odpowiadających za dobry nastrój oraz samopoczucie.

Starzenie, ale z klasą

Regularne spożywanie tak zwanych produktów „superfoods” jest jednym z kluczowych składowych utrzymywania młodszego ciała. Kurkuma wraz z innymi przyprawami, takimi jak pieprz, chilli, goździki, cynamon czy imbir sprawiają, że nasza cera jest zdrowsza, skóra jędrniejsza, włosy mocniejsze, a paznokcie twardsze. Ma to wpływ na naszą ogólną aparycję i to, jak postrzegają nas inni. Tak więc przyprawy te dzięki swojej niesamowitym potencjale antyoksydacyjnym zachowują nasz wdzięk oraz urodę na długie lata.

Filip Siódmiak