Bohaterzy rewolucji w edukacji. Meta rusza z VR w szkołach

W piątek w Meta Przestrzeń przy ul. Koszykowej w Warszawie uroczyście ogłoszono start rewolucji w polskiej edukacji

Szkoły wyposażane są w pracownie do wirtualnej (VR) i poszerzonej (AR) rzeczywistości, w ramach działań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, NASK oraz Meta – spółki do której należy Facebook, Instagram i WhatsApp. Tysiąc pierwszych nauczycieli zostanie przeszkolonych z wykorzystania VR w edukacji. Obecny też ambasador USA po raz pierwszy zobaczył film nagrany w VR film „Kartka z Powstania”. Wzruszony skomentował: „Wow! To trzeba obejrzeć! Jako Amerykanie jesteśmy dumni i wierzymy w Polaków!”

Mogę tylko powiedzieć, po zobaczeniu tego filmu: mocny, oszałamiający, wow! Nie tylko oddaje to jak to wyglądało podczas drugiej wojny światowej, ale można też doświadczyć czegoś podobnego, co dzieje się dziś na Ukrainie. Korzystanie z VR i AR to mocne narzędzie w edukacji. To trzeba obejrzeć! – mówił podczas wystąpienie Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce. - Ogłaszamy dziś start programu VR Meta w edukacji. To wdrożenie wirtualnej rzeczywistości do polskiej edukacji. Historia, biologia, geoografia mogą dzięki temu być częścią tej rewolucyjnej zmiany w edukacji – kontynuował.

Ambasador osobiście doświadczył lekcji polskiej historii, a każdy kto widział „Kartkę z Powstania” w VR wie jak mocna, poruszająca i zapadająca w pamięć może być to lekcja.

Ogłaszamy dziś start programy VR meta w edukacji. To wdrożenie wirtualnej rzeczywistości do polskiej edukacji. Historia, biologia, geoografia mogą dzięki temu być częścią tej rewulucyjnej zmiany w edukacji. Chcę powiedzieć jak to mocny ważny dla mnie moment. Będąc tutaj dzisiaj wierzę jak silna to rzecz. Jednym mrugnięciem oka można zobaczyć przeszłość. To, co właśnie widziałem o Powstaniu Warszawskim było dla mnie bardzo mocnym przeżyciem, ponieważ to dla mnie również sprawa bardzo osobista. Dziadek uczył nas o powstaniu, ale zobaczenie tego w formie wirtualnej rzeczywistości sprawia, że jestem tak dumny z was wszystkich tworzących ten projekt! A to tylko przedsmak tego, co czekać może młodych Polaków. Wirtualne podróże wszędzie i zawsze. Cieszę się, że mogę tu być, dziękuję Meta za zorganizowanie tego wydarzenia i mojemu zespołowi ambasady, który to współorganizuje. Mogę tylko powiedzieć po zobaczeniu tego filmu: mocny, oszałamiający, Wow!

Jak ocenił, przyszłość VR i AR w edukacji jest obiecująca.

Jest obiecująca, podobnie jak przyszłość Polski. My, Amerykanie, chcemy by Polska nie tylko była wolna, ale by się rozwijała i wygrywała na kolejnych polach – powiedział ambasador Brzezinski.

Jak wspomniał ambasador, badania dowodzą, że wykorzystanie VR i AR pomaga lepiej zapamiętać edukacyjne treści. Pozwalają też zaoszczędzić czas i pieniądze np. na wycieczkach edukacyjnych, które i tak byłby dziś za drogie dla uczniów.

Przykładowy film historyczny w VR stworzony został przez VR Heroes - pierwsze studio produkcyjne VR w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Metaverse zmieni nasze życie w wielu obliczach ale jest jeden wątek kluczowy związany z edukacją – mówił Jakub Turowski, dyrektor polityki publicznej na Europę Środkową i Wschodnią. - Mam trójkę dzieci, które historii uczą się z książek, ale być może niedługo dzieci nie będą uczyć się tylko z książek, a założą też gogle VR i będą uczyć się historii przez wirtualne bycie tam na miejscu w tamtym czasie. Tym nowym projektem chcemy właśnie zainspirować nauczycieli do tego, by w sposób roztropny zaczęli korzystać z nowych technologii wirtualnej rzeczywistości, które są już dla szkół dostępne – dodał.

Celem projektu Meta i resortów jest przeszkolenie tysiąca nauczycieli na terenie całego kraju i zainspirowanie ich do korzystania z nowych technologii w edukacji już dzisiaj. Początki historii samej „Kartki z Powstania” wspomniał też obecny przedstawiciel sekcji cyfryzacji w KRPM.

Chłopaki z VR Heroes przyszli do nas i powiedzieli, że chcą zrobić film o Powstaniu Warszawskim. Złożyli wniosek. Potem, któregoś dnia przyjechali pokazać ten film z goglami VR. Obaj zdjęliśmy te gogle potem i przecieraliśmy oczy z łez. Zrobiło to olbrzymie wrażenie. Wtedy zrozumiałem jak olbrzymi potencjał kryje się w tej technologii. W imerysjnej rzeczywistości. To nie jest coś co każdy może zrobić. Te narzędzia do VR nie były wtedy tak dostępne jak dziś. To tym bardziej pokazuje jaki potencjał drzemie w młodych ludziach w Polsce. Ten film nadal robi wielkie wrażenie i w kwestii VR nic szczególnego się nie wydarzyło, co by to zmieniło. Cieszę się, że dziś w ministerstwie cyfryzacji możemy wspierać taki projekt, który będzie rozwijać młodzież - mówił Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM. Rozpoczynamy nowy etap w edukacji, bo rewolucję zaczęliśmy już kilka lat temu w związku z rozwijaniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która jest jednym z naszych priorytetów w NASK. Nie tylko zapewniamy internet najwyższej jakości dla szkół ale także stawiamy na edukację przez rozwijanie narzędzi cyfrowej. W ramach pierwszej grupy szkolonych nauczycieli przeszkolimy także ambasadorów naszego programu „OSE Heroes”. Nawet zabawnie się to wszystko spina – mówił Dominik Kopera, zastępca dyrektora NASK ds. OSE

Jak dotąd z filmów historycznych nakręcono Powstanie Warszawskie, Bitwę Warszawską, a w produkcji niebawem film o konstytucji 3 maja.

Założyciel firmy VR Heroes wspomniał, że stworzenie czegoś, co nie mieściło się w ramach ówcześnie, graniczyło z cudem. Tym bardziej dziękował osobom zaangażowanym w projekt dla edukacji.