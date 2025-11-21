Kreml wyprzedaje rezerwy złota na cele wojenne

Rosja po raz pierwszy rozpoczęła sprzedaż fizycznego złota ze swoich rezerw, aby pokryć rosnące potrzeby budżetu wojennego; potwierdził to w czwartek rosyjski Bank Centralny - podał portal United24media.

Wcześniej Rosja przeprowadzała transakcje ze złotem, jednak były one w dużej mierze wirtualne i polegały na tym, że kruszec przekazywano z rządu do banku centralnego, ale wciąż fizycznie pozostawał on częścią krajowych rezerw złota, które przekraczają 2,3 tys. ton i zajmują 5. miejsce pod względem wielkości na świecie.

Obecnie złoto z utworzonego w 2008 r. Funduszu Dobrobytu Narodowego (FDN) sprzedawane jest realnie na rynku krajowym, co oznacza, że każda sprzedana sztabka przestaje być pod kontrolą państwa.

Bank Centralny nie ujawnił skali ani dat rozpoczęcia tych sprzedaży.

W skarbcu złota Rosji widać dno

Przed inwazją Rosji na Ukrainę FDN posiadał 405,7 t złota. Od tego czasu ministerstwo finansów wyprzedało 57 proc. zapasów — ponad 232,6 ton, aby pokryć niedobory budżetu, spowodowane wojną i sankcjami nałożonymi na Kreml przez Zachód. Na początku listopada w FDN pozostały jedynie 173 t, co skłania ekonomistów zachodnich do wieszczenia jego wyczerpania w ciągu roku lub dwóch lat.

Fundusz ten jest obecnie podzielony w przybliżeniu w 60 proc. na juany i 40 proc. na złoto po tym, gdy w 2023 r. Moskwa wykluczyła z niego dolara amerykańskiego, euro i inne waluty zachodnie. Bank centralny już wcześniej zaczął sprzedawać również chińską walutę.

