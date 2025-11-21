Czym się wyróżniają arkusze oraz formatki ze stali sprężynowych i gdzie są stosowane?

Wraz z rozwojem technologii rośnie zapotrzebowanie na materiały o wysokiej wytrzymałości, stabilności wymiarowej i odporności na trudne warunki pracy. Wśród nich coraz większą rolę odgrywają arkusze i formatki wykonywane z taśm sprężynowych, zarówno nierdzewnych, jak i wysokowęglowych.

Właściwości i możliwości zastosowania nierdzewnych taśm sprężynowych

Dynamiczny rozwój wielu sektorów przemysłu wpłynął na zwiększone wykorzystanie nierdzewnych materiałów sprężynowych, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych stali stopowych i węglowych. Wysoka odporność korozyjna, znakomita sprężystość oraz stabilność struktury nawet podczas pracy w podwyższonych temperaturach sprawiają, że arkusze i formatki sprężynowe 1.4310, C75S, C100S i C85S są chętnie wybierane do produkcji precyzyjnych elementów technicznych.

Szczególną popularnością cieszy się gatunek 1.4310, dostępny w postaci prostowanych pasów o różnych parametrach wytrzymałościowych, w tym 1100–1700 N/mm². Wyroby te często występują w formatach takich jak Taśmy 300x1000 czy Taśmy 600x1000, umożliwiając szybkie dopasowanie do potrzeb produkcyjnych. W ofercie znajdują się również mniejsze rozkroje, ułatwiające optymalne gospodarowanie materiałem podczas produkcji detali.

Wysokowęglowe taśmy hartowane – zwiększona twardość i odporność na ścieranie

W zastosowaniach wymagających wyższych parametrów wytrzymałościowych stosuje się taśmy sprężynowe i taśmy hartowane w gatunkach wysokowęglowych, takich jak C75S, 1.1248, C85S, 1.1269, C67S, 1.1231, C100S i 1.1274. Wyróżniają się one dużą twardością, dobrymi właściwościami ślizgowymi i wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Materiały C75S czy C85S dostarczane są często w stanie +QT lub +LC, co eliminuje konieczność dodatkowej obróbki cieplnej.

Dzięki temu znacząco skraca się czas przygotowania elementów gotowych do montażu. Gatunki takie jak C67S stanowią kompromis pomiędzy sprężystością a podatnością na dalsze formowanie. Z kolei najwyższą twardość w grupie stali płaskich oferuje stal narzędziowa C100S, wykorzystywana w elementach wymagających ekstremalnej wytrzymałości, takich jak skrobaki, precyzyjne narzędzia pomiarowe, podkładki czy drobne części sprężyste stosowane w urządzeniach mechanicznych.

Szeroki wybór gatunków i właściwości do złożonych potrzeb produkcyjnych

Oferta taśm ciętych, arkuszy oraz formatek obejmuje również specjalistyczne gatunki odporne na korozję, wysokie temperatury oraz zużycie ścierne. Wśród nich znajdują się materiały martenzytyczne 1.4031 i 1.4034, austenityczne 1.4404 oraz żaroodporne 1.4828. Pozwala to na dobór wyrobów przystosowanych do pracy w środowisku agresywnym chemicznie, narażonym na zmienne temperatury lub intensywne tarcie.

Dzięki dostępności różnych grubości, szerokości oraz długości możliwe jest precyzyjne dopasowanie materiału do wymagań konstrukcyjnych. Taśmy 300x1000, Taśmy 600x1000, a także pasy o niewielkich szerokościach, takie jak 12,7 mm czy 10 mm, umożliwiają elastyczne kształtowanie elementów zgodnie z potrzebami danej aplikacji.

Podsumowanie

Arkusze i formatki wykonywane z różnego typu taśm sprężynowych stanowią podstawę dla szerokiego spektrum nowoczesnych konstrukcji technicznych. Połączenie wysokiej sprężystości, twardości, odporności na korozję oraz stabilności wymiarowej sprawia, że materiały te są kluczowym surowcem dla wielu branż przemysłowych. Szeroka różnorodność gatunków, wymiarów i wariantów wykończeń umożliwia efektywne projektowanie elementów funkcjonalnych o przedłużonej żywotności, niezależnie od stopnia skomplikowania czy warunków pracy.

