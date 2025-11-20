NVIDIA wyznacza kierunek dla technologii

Po zamknięciu rynku w USA opublikowano także wyniki NVIDII, które mogą działać uspokajająco na inwestorów obawiających się bańki spekulacyjnej w segmencie sztucznej inteligencji. W handlu posesyjnym akcje spółki rosły o ponad 5 proc.

Środowa sesja przyniosła kontynuację spadków na największych europejskich indeksach, choć na wielu z nich były one jedynie kosmetyczne. Wśród głównych parkietów najmocniej zniżkował FTSE100, który stracił 0,47 proc.. Francuski CAC40 spadł o 0,18 proc., a niemiecki DAX o 0,08 proc., przy czym presję na niemiecki rynek wywierał sektor przemysłowy — akcje Rheinmetall osunęły się aż o 6,99 proc.. W regionie pozytywnie wyróżniał się turecki BIST100, rosnąc na koniec sesji o 1,63 proc., wspierany przez silne zachowanie sektora finansowego (+2,35 proc.). Na plus zakończył dzień także hiszpański IBEX35, zyskując 0,39 proc..

Słabość głównych rynków europejskich nie znalazła odzwierciedlenia na warszawskim parkiecie. WIG20 zakończył sesję wzrostem o 1,85 proc., przy czym aż 18 spółek z indeksu odnotowało dodatnie wyniki. Po słabszej stronie znalazły się jedynie Allegro (-0,70 proc.) oraz CD Projekt (-0,26 proc.). Najlepiej wypadło Dino, które zwyżkowało o 3,72 proc.. Na tak dobre wyniki w dużej mierze wpłynęło solidne zachowanie sektora bankowego, a indeks WIG-Banki zyskał blisko 2,53 proc.. Bardzo dobre nastroje panowały również w indeksie mWIG40, który zyskał 1,36 proc. Najmocniej rosła Wirtualna Polska z wynikiem 8,65 proc.. Natomiast sWIG80 zwiększył swoją wartość o 0,59 proc., a liderem wzrostów był Wielton, który zakończył sesję z wynikiem 6,21 proc.

Środowa sesja na Wall Street po czterech dniach nieprzerwanych spadków zakończyła się wzrostami. Po dobrym początku notowań amerykański rynek szybko jednak wytracił impet. S&P500 zakończył sesję wzrostem o 0,38 proc., a NASDAQ dodał 0,59 proc., przy czym największym wsparciem dla obu indeksów był sektor technologiczny. Wśród najmocniejszych spółek znalazły się Broadcom, który zyskał 4,09 proc., Alphabet rosnący o 3,00 proc. oraz NVIDIA, która zakończyła sesję wzrostem o 2,85 proc. Po zamknięciu rynku opublikowano także wyniki NVIDII, które mogą działać uspokajająco na inwestorów obawiających się bańki spekulacyjnej w segmencie sztucznej inteligencji. W handlu posesyjnym akcje spółki rosły o ponad 5 proc. Przychody wyniosły 57 mld USD, co oznacza wzrost o 62 proc. rok do roku i wyraźnie przewyższa prognozy na poziomie ok. 55 mld USD. Rekordowy wynik zanotował segment Data Center, generując 51,2 mld USD przychodów, czyli o blisko 66 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję sięgnął 1,30 USD. Spółka prezentuje również optymistyczne perspektywy na czwarty kwartał, prognozując około 65 mld USD przychodów oraz marżę w rejonie 75 proc. Inwestorzy poznali również protokół z posiedzenia FOMC z 28 października. Z dokumentu wynika, że znaczna część członków komitetu nie uważa grudniowej obniżki stóp za właściwą, choć jednocześnie większość dostrzega przestrzeń do dalszego luzowania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Grudzień nie jest jednak według nich odpowiednim momentem na obniżkę stóp procentowych.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie rynki azjatyckie w większości radzą sobie bardzo dobrze. Nikkei rośnie o ponad 2,5 proc., KOSPI zyskuje ponad 2 proc., natomiast Hang Seng notuje jedynie niewielki spadek. Kontrakty terminowe na główne indeksy europejskie i amerykańskie znajdują się wyraźnie powyżej wczorajszych poziomów, co sugeruje pozytywne otwarcie notowań na Starym Kontynencie. Dziś poznamy także dane z amerykańskiego rynku pracy, które w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami NVIDII wyznaczą dalszy kierunek dla rynków.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje