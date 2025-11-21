Diesel drożeje w oczach

Ceny oleju napędowego będą w nadchodzącym tygodniu kontynuowały wzrosty, co jeszcze bardziej pogłębi różnicę w stosunku do benzyny bezołowiowej 95, która obecnie jest tańsza o 29 groszy od diesla - prognozuje biuro Reflex.

ON zbliża się do cenowego rekordu, cena benzyny stabilna

Według analityków Refleksu, ceny oleju napędowego wzrosną w przyszłym tygodniu o kilka-kilkanaście groszy na litrze w zależności od stacji. Z kolei ceny bezołowiowej 95 nie powinny się zmienić.

Zwracają oni uwagę, że aktualne ceny na stacjach są najwyższe od marca tego roku, ale zmierzają w kierunku tegorocznego maksimum ze stycznia, kiedy średnio za litr oleju napędowego płaciliśmy 6,42 zł.

Według danych z 20 listopada benzyna 95 potaniała w ciągu tygodnia o 1 gr, do 5,96 zł/l, Pb98 – o 2 gr, do 6,67 zł/l, natomiast LPG podrożało do 2,67 zł/l (o 4 gr), a olej napędowy podrożał o 9 gr do 6,25 zł.

Kluczowe zachowanie rynków po embargo na ropę z Rosji

W raporcie zwrócono także uwagę, że od stycznia 2026 roku wchodzi w życie embargo UE na import produktów naftowych z krajów trzecich, które zostały wytworzone z rosyjskiej ropy naftowej. W tym kontekście dużą niewiadomą stanowi przyszłość importu diesla do Europy z Indii. Indie (największy odbiorca rosyjskiej ropy naftowej drogą morską) pozostają trzecim największym dostawcą diesla do Europy z udziałem sięgającym 20 proc.

