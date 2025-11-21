Kolej utajni komunikację o transportach spec-znaczenia

PKP PLK zmieniają zasady przewozu towarów wysokiego ryzyka; informacje o ich transporcie będą przekazywane elektronicznie na poziomie dyspozytur, a nie jak do tej pory radiowo od maszynistów - przekazała w czwartek spółka. Dzięki temu przewóz tych materiałów ma być bezpieczniejszy.

Polskie Linie Kolejowe przekazały, że zmiany w wewnętrznych instrukcjach dotyczących przewozu towarów wysokiego ryzyka (TWR) wejdą w życie 14 grudnia.

„Nowe rozwiązania, wpisane do instrukcji Ir-16, sprawiają, że komunikaty o przejazdach pociągów z TWR będą przekazywane drogą elektroniczną między dyspozytorami przewoźnika a zarządcy infrastruktury. Teraz te dane udzielane są drogą radiową pomiędzy maszynistami a dyżurnymi ruchu. Nowe rozwiązanie w znacznym stopniu zabezpieczy informacje o transporcie ważnych i niebezpiecznych ładunków i ograniczy do nich dostęp osób z zewnątrz” - podkreśliła spółka.

Cytowany w komunikacie szef Biura Bezpieczeństwa w PLK Włodzimierz Kiełczyński wskazał, że zmiany uniemożliwią dostęp do informacji o przewożonych towarach osobom z zewnątrz. „Cały czas doskonalimy i unowocześniamy procedury związane z bezpieczeństwem na kolei” - dodał.

Wcześniej w czwartek PKP Intercity poinformowało PAP, że zawiesi możliwość nadawania przesyłek konduktorskich w swoich pociągach od soboty 22 listopada. Powodem takiej decyzji jest wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE.

Intercity wyjaśniło, że wprowadzenie trzeciego stopnia CHARLIE wynika z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Spółka podkreśliła jednocześnie, że zawieszenie nie dotyczy usług realizowanych na podstawie umów na przewóz przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzenia około 60 metrów trakcji energetycznej.

Wprowadzony od 19 listopada stopień alarmowy CHARLIE ma obowiązywać do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

PKP PLK odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Spółka zarządza ok. 18,8 tys. km linii kolejowych.

