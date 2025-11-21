Świetny raport NVIDII okazał się niewystarczający

Nastroje na globalnych rynkach akcji okazały się bardziej mieszane, niż można było się spodziewać po opublikowanym raporcie NVIDII. Bez wątpienia dużym zaskoczeniem było to, co obserwowaliśmy za oceanem. Pomimo bardzo silnego raportu NVIDII – będącej barometrem dla całego rynku – najważniejsze indeksy traciły na wartości. Takie zachowanie jest niespodziewane i może być sygnałem czegoś głębszego.

Nastroje na globalnych rynkach akcji okazały się bardziej mieszane, niż można było się spodziewać po opublikowanym raporcie NVIDII. Na rynkach europejskich obserwowaliśmy umocnienie się najważniejszych indeksów. Najsilniej zyskiwały: DAX (+0,63 proc.), IBEX (+0,63 proc.) oraz FTSE MiB (+0,62 proc.). Pomimo słabej końcówki, na plusie zamknęła się również giełda w Paryżu, gdzie CAC 40 wzrósł o 0,34 proc.. Przeważający popyt na otwarciu widoczny był w Zurychu, jednak nie utrzymał się on długo – ostatecznie SMI zakończył dzień na lekkim plusie (+0,10 proc.). Wyprzedaż w ostatniej godzinie handlu dotknęła także Londyn, ale mimo to FTSE 100 zamknął się nad kreską, rosnąc o 0,21 proc.. Paneuropejski STOXX umocnił się o 0,40 proc.

Warszawskie indeksy otworzyły się wyraźnie powyżej poziomów zamknięcia, jednak taki stan nie utrzymał się długo. Przewaga sprzedających na polskim rynku była widoczna od początku notowań. Najsilniej zyskiwały małe spółki – sWIG80 wzrósł o 0,38 proc.. Indeks średnich spółek, mWIG40, umocnił się w nieco mniejszym stopniu (+0,30 proc.) – najsilniej zyskiwała energetyka: Enea (+4,27 proc.) oraz Tauron (+4,25 proc.). Indeks największych spółek, WIG20, wzrósł nieznacznie o 0,04 proc. – wśród najmocniejszych komponentów znalazły się PZU (+3,59 proc.) oraz PGE (+2,21 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG, kończy sesję na lekkim plusie (+0,13 proc.).

Bez wątpienia dużym zaskoczeniem było to, co obserwowaliśmy za oceanem. Pomimo bardzo silnego raportu NVIDII – będącej barometrem dla całego rynku – najważniejsze indeksy traciły na wartości. Takie zachowanie jest niespodziewane i może być sygnałem czegoś głębszego. Na indeksie szerokiego rynku S&P 500, mimo dobrego otwarcia, pojawiła się fala podaży, która doprowadziła do końcowego osłabienia o 1,56 proc.. Podobny przebieg miała sesja na indeksie technologicznym Nasdaq Composite, który zakończył dzień spadkiem o 2,15 proc.. Silnie przeceniały się m.in.: AMD (-7,87 proc.), Palantir (-5,86 proc.), MicroStrategy (-5,33 proc.) oraz sama Nvidia (-3,15 proc.). Indeks małych i średnich spółek, Russell 2000, stracił 1,82 proc.. Wyraźne spadki dotknęły również spółki z sektora komputerów kwantowych: D-Wave (-12,63 proc.), IONQ (-12,32 proc.) oraz Quantum Computing Inc. (-11,33 proc.).

Na godzinę przed otwarciem notowań w Europie obserwujemy silną wyprzedaż na azjatyckich parkietach. Największym przegranym okazuje się KOSPI, który po otwarciu z dużą luką podażową zdążył osłabić się o 3,78 proc. Tracą również chińskie indeksy: Shanghai Composite (-2,35 proc.) oraz Hang Seng (-1,90 proc.). Kupujący próbują ratować sytuację na rynku indyjskim, gdzie przecena jest umiarkowana – Sensex traci 0,34 proc., a Nifty 0,23 proc.. Przewaga podaży widoczna jest także w Japonii – indeks Nikkei 225 osłabia się o 2,40 proc.

Wczoraj po południu poznaliśmy dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o dane wrześniowe, których publikacja została opóźniona przez trwający ponad sześć tygodni rządowy „shutdown”. Stopa bezrobocia wyniosła 4,4 proc. wobec prognozowanych 4,3 proc.. Liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym („non-farm payrolls”) wzrosła o 119 tys. względem poprzedniego miesiąca. W godzinach porannych obserwujemy wyprzedaż na metalach szlachetnych – złoto traci 1,06 proc., a srebro 2,42 proc.. Przecenie ulega również Bitcoin, który testuje poziom 85 000 USD.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

