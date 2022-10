VR trafi do szkół! Najpierw przybliży historię. Co dalej? Wszystko możliwe!

Meta nawiązała współpracę z VR Heroes, jednym z największych studiów produkcyjnych VR w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma przekazała zestawy gogli Meta Quest 2, które zostaną wykorzystane w szeregu projektów edukacyjnych. - To taka rewolucja, w której jako rząd musimy przynajmniej spróbować wziąć udział. Jeśli nie, to możemy jak w historii wielu przykładów, przegapić pociąg, który odjechał - mówił podczas wydarzenia Janus Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM. - Z VR w szkołach będzie jak z salkami informatycznymi w szkołach trzydzieści lat temu. Najpierw był trochę strach, później był to już standard - mówi Tomasz Dobosz, współzałożyciel studia VR Heroes, reżyser i producent

Firma technologiczna Meta oraz jedno z największych studiów wirtualnej rzeczywistości w Europie Środkowo-Wschodniej VR Heroes ogłosiły współpracę, której celem jest przybliżenie polskim nauczycielom możliwości jakie daje wirtualna rzeczywistość w procesie nauczania. Z kolei uczniowie będą mieli możliwość poznania realiów historycznych w zupełnie nowy i angażujący sposób.

Firmy będą współpracować przy ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Innowacyjna Historia, którego celem jest zaprezentowanie filmów historycznych VR 25 tysiącom uczniów ze 150 szkół podstawowych. Dzięki doświadczeniu w wirtualnej rzeczywistości, młodzi widzowie będą mogli pełniej niż kiedykolwiek poznać i zrozumieć niezwykłe wydarzenia z historii Polski. Dodatkowo planowane są warsztaty dla trzech tysięcy nauczycieli, którzy będą mogli przetestować gogle VR oraz dostępne aplikacje, zyskując wiedzę na temat możliwości jakie niesie wirtualna rzeczywistość w edukacji.

Musimy wspierać różne procesy, w tym być na miejscu, gdzie przydarzają się takie zmiany. Musimy z dużym zainteresowaniem przyglądać się takim projektom, które wyjmują nas trochę ze strefy komfortu. Gdy przychodzą do nas przełomowe rzeczy, eksperci potrafią opowiadać o tym godzinami, ale by zainteresował się tym typowy Kowalski, musimy pokazywać coś, co go zainteresuje. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta współpraca się zaczyna, ale jestem przekonany, że powinna się ona rozszerzyć. Chciałbym, aby takie rozwiązania, o których dzisiaj mówimy trafiały do każdego młodego człowieka, którego można tym zainteresować - mówi minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik KPRM ds. cyfryzacji.

Wydarzenia historyczne bliższe niż kiedykolwiek. Stała wystawa VR dostępna bezpłatnie dla wszystkich

Kolejnym elementem współpracy jest stała i otwarta dla wszystkich edukacyjna wystawa VR Kartka z Powstania – Virtual Reality Exhibition, działająca w warszawskiej Hali Koszyki od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 19:00. Ekspozycja upamiętnia wydarzenia Powstania Warszawskiego poprzez prezentację filmu VR “Kartka z Powstania” na goglach Meta Quest 2. Produkcja ta została nagrodzona na festiwalach filmowych na całym świecie, m.in. w Los Angeles, Barcelonie, Buenos Aires czy Kalkucie. Wystawa jest jednocześnie laboratorium badań nad wdrażaniem VR w procesie edukacji.

Tomasz Dobosz, reżyser filmu “Kartka z Powstania” i współzałożyciel studia VR Heroes podkreśla potencjał wirtualnej rzeczywistości jako sposobu na głębsze i bardziej osobiste poznawanie historii. Mógł tego doświadczyć każdy uczestnik wtorkowej konferencji. Wirtualna Rzeczywistość oraz oglądane w niej „Kartki…” to zupełnie inne wrażenia niż obejrzenie na jakimkolwiek innym ekranie. Ten sposób oglądania nie tylko wymusza ruch dookoła, ponieważ w jednej chwili słuchamy osoby przed nami, by za chwilę zorientować się, że zza pleców jedzie na nas czołg, lub tuż obok spada moździerz, ale właśnie przez to, przy tak dobrze wyreżyserowanej produkcji krótkometrażowej, sprawia, że czujemy się częścią tej historii i tych wydarzeń.

Już nie musimy wyobrażać sobie co byśmy zrobili, gdyby to nam przyszło żyć w tamtych czasach. Czujemy swoją fizyczną obecność w miejscu akcji, co sprawia, że przy odpowiedniej wrażliwości widz jest w stanie poczuć, jakich życiowych wyborów by dokonał. (…) Od czasu „Kartki z Powstania” zrobiliśmy już 8 filmów historycznych, z których jesteśmy naprawdę dumni - dodaje Tomasz Dobosz, współzałożyciel studia VR Heroes, producent filmów.

Kartka z Powstania / autor: mat. prasowe

Kartka z Powstania / autor: mat. prasowe

W dorobku firmy są m.in. takie filmy jak „Debiutant” - bardzo pięknie zrealizowany film kostiumowy VR o młodym Fryderyku Chopinie, który właśnie szykuje do wyjazdu do Francji. Największym widowiskiem jest film „Wiktoria 1920 – wojna polsko-bolszewicka”. To swoisty „Indiana Jones wśród filmów VR”, w którym doświadczymy skoków, szarży konnej oraz innych wrażeń z pola bitwy jak w grach komputerowych, z perspektywy pierwszej osoby. „Seven Prisoners” to z kolei historia ludzi, których życie jest „więzieniem” i próbują z niego uciec.

Produkcje VR Heroes zebrały wiele nagród, w tym podczas festiwali w Wenecji, Barcelony, czy Mediolanie.

Każdy, jeszcze przez rok, może zobaczyć film „Kartki z Powstania” w Hali Koszyki za darmo.

Edukacja edukatorów

Meta zapowiedziała również udostępnienie Meta Przestrzeni, centrum społeczności firmy w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia dodatkowych praktycznych warsztatów dla nauczycieli z pracy z zestawami VR Meta Quest 2. To odpowiedź na stale rosnące zainteresowanie wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć.

Jak podkreśla Jakub Turowski, Dyrektor ds. Polityki Publicznej Meta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, VR i AR pozwolą uczniom nie tylko lepiej przyswoić informacje, ale lepiej zrozumieć realia ważnych wydarzeń historycznych:

Technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości dają niespotykaną wcześniej możliwość wczucia się w sytuację innych ludzi, na zrozumienie ich perspektywy i realiów historycznych, w jakich żyli. Produkcja VR Heroes świetnie to pokazuje. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy wspierać ich działalność edukacyjną - mówi Jakub Turowski, Dyrektor ds. Polityki Publicznej Meta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowe technologie w edukacji

Internet już zmienił sposób, w jaki się uczymy. Wyszukiwarki sprawiają, że znajdowanie informacji jest praktycznie natychmiastowe. Książki można czytać na ekranach. Zajęcia mogą być prowadzone w formie wideokonferencji lub transmisji na żywo. Kolejnym etapem będzie metaverse, który jest też obietnicą bardziej angażującej nauki. Będziemy mogli uczyć się poprzez działanie, a nie tylko bierne przyswajanie informacji. Możliwe będą zajęcia w 3D – ożywiając naukę architektury, historii czy nawet podstawowej geometrii w sposób, w jaki białe tablice i płaskie ekrany nigdy nie mogły tego zrobić. Dzięki takim projektom jak Kartka z Powstania uczniowie mają możliwość niemal fizycznie przenieść się i doświadczyć życia w Warszawie 1944 roku czy w przypadku innych projektów np. w starożytnych Pompejach.

Wsparcie dla VRheroes to element programu Meta Immersive Learning, którego celem jest pomoc w rozwoju następnej generacji twórców, wspieranie wysokiej jakości immersyjnych doświadczeń zmieniających to, w jaki sposób się uczymy oraz zwiększanie dostępu do nauki poprzez technologię.

Kartki z Powstania / autor: mat. prasowe

Dodatkowe informacje o wystawie w Hali Koszyki: https://kartkazpowstania.pl/

Więcej informacji na temat działań Meta na rzecz rozwoju technologii w nauce: https://about.meta.com/immersive-learning/our-story/

Kartka z Powstania / autor: mat. prasowe

