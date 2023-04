Wojsko trenuje: Ekstremalny test Rosomaka, walka w mieście!

Wojsko Polskie realizuje misje na terenie całego świata, jednak taki wachlarz zadań wymaga zarazem szerokiego spektrum umiejętności.

Dlatego polscy żołnierze praktycznie bez ustanku trenują - ostatnio w Wędrzynie!

Jak informuje „Polska Zbrojna” żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej szkolili się do pracy w trudnych warunkach przed planowaną misją w Rumunii. Elementem szkolenia były cenione pojazdy opancerzone Rosomak, które doskonale sprawdziły się (już po raz kolejny) w ekstremalnych warunkach!

Jak wskazał w rozmowie z „Polską Zbrojną” mjr Damian Gronek, dowodzący XIII zmianą PKW Rumunia:

Szkolenie zostało przeprowadzone na poligonie w Wędrzynie. Było kolejnym etapem przygotowań do misji w Rumunii. – Zgrywaliśmy siły na szczeblu kompanii, przygotowując się do czerwcowej certyfikacji. Skupialiśmy się na trzech elementach, które stanowią operacyjny wymóg stawiany naszemu kontyngentowi. Pierwszy z nich to pokonywanie przeszkody wodnej przez załogi kołowych transporterów opancerzonych Rosomak