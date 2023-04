Metro AG nie zamierza wycofać się z rynku w Rosji

Prowadzona przez niemiecki koncern handlowy Metro AG działalność w Rosji spotyka się z dużą krytyką. Pomimo słabych wyników finansowych na tamtejszym rynku koncern nie myśli, by się z niego wycofać – informuje portal „Focus”. Współzałożycielem Metro AG był Niemiec Otto Beisheim, który podczas II wojny światowej służył w oddziałach Waffen-SS.

Metro AG nadal nie bierze pod uwagę wycofania się z Rosji, mimo szkody wizerunkowej, jaką powoduje taka działalność. Dodatkowo niemiecka firma znalazła się ostatnio na liście „sponsorów wojny” na Ukrainie.

Chcąc dotrzeć do większej liczby klientów, Metro poinformowało w połowie marca o dostępie do sklepów-hurtowni Metro Cash & Carry w Rosji dla wszystkich klientów. Wcześniej wymagana była specjalna karta lojalnościowa – przypomina „Focus”. „Nasz cel to obalenie stereotypu o niedostępności sklepów Metro” – wyjaśnił Johannes Tholey, nowy szef sieci w komunikacie prasowym na stronie internetowej Metro Rosja.