Wywiad Ukrainy: Rosja wyczerpała potencjał ofensywny

Rosja nie posiada obecnie potencjału do dużej ofensywy gdziekolwiek na Ukrainie, ale może prowadzić poważne operacje obronne i to jest problem, z którym zetknie się Ukraina – powiedział w niedzielę szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w wywiadzie dla Yahoonews.

„Obecnie Rosja nie posiada potencjału ani wojskowego, ani gospodarczego, ani politycznego do podjęcia próby dużej ofensywy gdziekolwiek na terytorium Ukrainy” – powiedział Budanow w wywiadzie, którego fragmenty przytaczają służby prasowe HUR (ukraińskiego wywiadu wojskowego).

Jednocześnie Budanow zaznaczył, że państwo agresor wciąż jest w stanie prowadzić poważne operacje obronne i to jest problem, z którym zetknie się Ukraina.

Wojskowy wskazał również, że Rosja próbuje zgromadzić pewien zapas rakiet, by powstrzymać kontrofensywę Ukrainy. „Jednak prawda jest taka, że ich zapasy są bliskie zera” – powiedział.

W publikacji Budanow po raz kolejny zaznaczył, że „niestety, Rosja potrafi działać w sferze informacyjnej”. „Dlatego nawet jeśli na Kreml spadnie rakieta, to oni przedstawią to jako swoje zwycięstwo (…) To brzmi jak żart, ale rosyjskie społeczeństwo przyjmuje takie głupoty” – mówił Budanow.