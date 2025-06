Kijów: katastrofy to zapewne rosyjska prowokacja!

Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko ocenił w niedzielę, że zniszczenie dwóch mostów w Rosji może być operacją pod fałszywą flagą, za pomocą której Kreml będzie przedstawiać Ukrainę jako kraj terrorystyczny, przygotowując grunt pod zerwanie rozmów pokojowych.

Kowałenko napisał na Telegramie, że minionej nocy w obwodzie briańskim wiadukt drogowy spadł na przejeżdżający pociąg pasażerski i zginęli ludzie. Kilka godzin później w sąsiednim obwodzie kurskim zawalił się most kolejowy; według lokalnych władz ranna została grupa maszynistów wykolejonej lokomotywy. Oba regiony graniczą z Ukrainą.

Zauważył, że do obu zdarzeń doszło krótko przed zaplanowanymi na poniedziałek rozmowami Ukrainy i Rosji w Stambule na temat zawieszenia broni w Ukrainie.

„Jednocześnie Moskwa nie przekazała ani jednego memorandum z propozycjami i wysyła tam (tj. na rozmowy - PAP) delegację pozbawioną uprawnień. Wygląda na to, że Kreml przygotowuje grunt pod zakłócenie rozmów, atakując wizerunkowo Ukrainę w światowych mediach. Po raz kolejny ma pokusę, aby przedstawić nas jako +kraj terrorystyczny+ w celu uniknięcia dialogu i kontynuowania letniej ofensywy, która już rozpoczęła się w obwodzie sumskim i zaporoskim, i jest kontynuowana na wschodzie” - podkreślił Kowałenko.

Zamachy pod fałszywą flaga to metoda Rosji

Zauważył, że ”to nie pierwszy raz, kiedy Rosja wykorzystuje zamachy bombowe pod fałszywą flagą: w 1999 r. ataki terrorystyczne w Riazaniu stały się trampoliną do władzy dla (obecnego przywódcy Rosji Władimira) Putina”. „Jest prawdopodobne, że stara taktyka jest wykorzystywana ponownie - tym razem nie do mobilizacji kraju, ale do manipulowania (opinią - PAP) międzynarodową” - dodał.

„Ukraina nie ma żadnego powodu, by zakłócać szczyt w Stambule. Wręcz przeciwnie, Ukraina już dawno zgodziła się na zawieszenie broni. Dlatego wojna kolejowa w stylu II wojny światowej jest argumentem rosyjskiej propagandy, a nie instrumentem naszej polityki” - zaznaczył Kowałenko.

W niedzielę rosyjski Komitet Śledczy, cytowany przez agencję AFP, podał, że zawalenie się dwóch mostów w obwodzie kurskim i briańskim nastąpiło wskutek eksplozji oraz że oba zdarzenia są traktowane jako akty terroru.

