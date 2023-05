Nielegalny transport papierosów. KAS uderza w przemytników

Przemyt 2 tys. paczek papierosów w specjalnej skrytce wykonanej w podłodze polskiego autokaru, udaremniła KAS w Podlaskiem. Autokar wjeżdżał do kraju z Litwy; zarzuty usłyszał kierowca i jego zmiennik.

Gdyby te papierosy trafiły do obrotu, budżet państwa straciłby ponad 50 tys. zł z tytułu podatków i innych należności - poinformował w czwartek podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Autokar został zatrzymany do kontroli w pobliżu Ogrodnik, przy granicy z Litwą. „Nerwowe zachowanie kierowcy oraz jego zmiennika skłoniło mundurowych do dokładnego sprawdzenia pojazdu. Pojazd został skierowany do Budziska, gdzie został prześwietlony skanerem rtg” - wyjaśnił Czarnecki.