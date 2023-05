Kaczyński: Od 2024 roku 800+

Od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł - zapowiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji programowej „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” prezes PiS zapowiedział, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł.

Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - poinformował Kaczyński.