Kaczyński: obniżka składki zdrowotnej teraz "bez sensu"

Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że „w sytuacji, w której mamy kryzys finansowy”, obniżanie składki zdrowotnej „nie ma żadnego sensu i jeszcze tylko ten kryzys zwiększy”. Zapowiedział, że senatorowie PiS złożą poprawkę do przyjętej przez Sejm w piątek noweli, zapewniającą „odpowiednie finansowanie służby zdrowia”.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie od początku 2026 r. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców. Zmiana wywołała sprzeciw m.in. części koalicji rządowej. Za ustawą zagłosowali posłowie KO oraz politycy Polski 2050 i PSL; przeciw byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem, a Konfederacja wstrzymała się od głosu.

»» O głosowaniu w sprawie obniżenia składki zdrowotnej czytaj tutaj:

Awantura o składkę zdrowotną. Morawiecki: „Dyletanci”

Kaczyński - pytany po głosowaniu, dlaczego jego ugrupowanie było przeciwko obniżce składki - odparł: „Po prostu dlatego, że jest w tej chwili, kiedy jest sytuacja, w której mamy kryzys finansowy, to obniżanie składki zdrowotnej, no nie ma po prostu żadnego sensu i jeszcze tylko ten kryzys zwiększy„.

„Natomiast proszę też pamiętać o pewnej sprawie zasadniczej. My nie zgadzamy się na degresywne podatki, a przecież to jest po prostu podatek. Nie może być tak, że ten, kto zarabia więcej, ten płaci niższy procent podatku. Tak nie ma nigdzie na świecie” - dodał.

W późniejszym wpisie na platformie X Kaczyński zaznaczył, że PiS jest za obniżką podatków, „ale zmiany nie mogą uderzać w pacjentów, także tych onkologicznych„.

„W tej sprawie nasi senatorowie złożą stosowną poprawkę zapewniającą odpowiednie finansowanie służby zdrowia” - zapowiedział. „To, co robi Tusk i jego rząd, to oszustwo wobec tych, którzy na przedmiotowych rozwiązaniach stracą” - ocenił szef PiS we wpisie.