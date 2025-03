Kaczyński: czas na wielką mobilizację

W podwarszawskich Szeligach odbyła się konferencja programowa obywatelskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Z wielu komentarzy odnotujmy wpisy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o politycznym wymiarze konwencji i posła PiS Janusza Kowalskiego, piszącego o gospodarczych postulatach kandydata na prezydenta RP.

Ważna konferencja programowa Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, już za nami. Konkretne diagnozy i recepty na problemy Polaków. Wizja rozwoju, dobrej, stabilnej i bezpiecznej przyszłości naszych obywateli, a media głównego nurtu niespecjalnie zainteresowane… To najlepszy dowód na to, jak udane i wartościowe było to wydarzenie - skomentował na X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Nie zatrzymujemy się! Kolejny etap na drodze do zwycięstwa. Czas na wielką mobilizację - napisał lider PiS

Nawrocki: wybory to „tak lub nie” dla rządu Tuska

Morawiecki: świetne wystąpienie, pełne wizji i merytoryki

Karol Nawrocki przez ponad 2 godziny kreślił dziś swój polityczny plan. To było świetne wystąpienie, pełne wizji i merytoryki. Wyobrażacie sobie Bążura, który mówi 2h z głowy? - komentował były premier Mateusz Morawiecki

Kowalski: Karol Nawrocki będzie stał po stronie polskich górników i polskiego węgla

Broniłem, bronię i będę bronić taniej energii i ciepła z polskiego węgla kamiennego i brunatnego. Byłem już w Łaziskach Górnych, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Rybniku, Libiążu, Bogatyni, Bogdance i w Krakowie w obronie polskiego górnictwa i energetyki węglowej przed polityką Rafała Trzaskowskiego i eurokratów narzucających siłą Polsce unijny Zielony Ład. Zgadzam się z Karolem Nawrockim, który mówi: „Polska musi fedrować, wydobywać” i rozwijać polskie górnictwo i energetykę opartą na węglu - pisze na X poseł PiS Janusz Kowalski.

Mamy największe złoża węgla w Europie, a mimo to zmusza się Polskę do zamykania kopalni, które mogą nam służyć przez następne dziesiątki lat zapewniając zdolność do produkcji taniej energii Niemcy budują nowe elektrownie węglowe i stawiają na węgiel, podczas gdy Polsce każą zamykać kopalnie i chcą uzależnienia Polski od drogiej importowanej energii elektrycznej Karol Nawrocki jasno mówi: polski węgiel to fundament naszej niezależności energetycznej. WiceTusk Rafał Trzaskowski chce natomiast zamykania polskich kopalni i uzależnienia Polski od drogiej energii elektrycznej z Niemiec, czy Ukrainy - rozwijał swój wywód Janusz Kowalski.

Karol Nawrocki jako Prezydent RP będzie stał po stronie polskich górników i polskiego węgla . Karol Nawrocki nie pozwoli na dalsze zamykanie kopalni pod dyktando eurokratów . Będzie walczył o tanią energię elektryczną dla Polaków i stabilny rozwój polskiej gospodarki i energetyki opartej na węglu – podkreślał Janusz Kowalski.

