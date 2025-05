Kaczyński: władza chce Polakom ukraść wybory

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej odniósł się do afery NASK-u i możliwego nielegalnego wsparcia kampanii Rafała Trzaskowskiego. „To jest sytuacja, w której środki państwowe, a wiele wskazuje na to, że także zagraniczne były użyte w sposób nielegalny, poza rejestrem, limitami wyborczymi w kampanii i to zostały użyte po to, żeby ukraść Polakom te wybory, żeby dokonać ogromnej manipulacji (…)” – pisze portal wPolityce.pl.

Z tego zamieszania wyłania się pewien fragment rzeczywistości, który można określić jako w jakimś sensie nowy. Nie dlatego, żeby przedtem w związku z wyborami nie było różnego rodzaju nadużyć, bo było chociażby w 2023 roku, ale tym razem jest bardzo duża skala, wydaje się, że do tej pory niespotykana i bardzo szczególna sytuacja — powiedział Jarosław Kaczyński.

Chodzi o to wszystko, co zostało oficjalnie ujawnione jak dziś wiemy z dużym opóźnieniem przez NASK i to jeszcze w pewnym specyficznym ujęciu, to znaczy była mowa o tym, że tam jest trzech kandydatów, którzy są przedmiotem tej akcji, chociaż nie wyjaśniono, że dwaj z nich są zaciekle atakowani, a jeden jest wychwalany — mówił prezes PiS.

To jest sytuacja, w której środki państwowe, a wiele wskazuje na to, że także zagraniczne były użyte w sposób nielegalne, poza rejestrem, limitami wyborczymi w kampanii i to zostały użyte po to, żeby ukraść Polakom te wybory, żeby dokonać ogromnej manipulacji, wielkiej operacji dyfamacyjnej, obrażającej, najpierw dotyczyło to byś może rzeczywiście dwóch kandydatów, ale następnie skoncentrowało się na jednym — zaznaczył.

Szef PiS apelował jednocześnie o udział w niedzielnych wyborach.

„Chciałem zaapelować do Polaków wszystkich w istocie - poza tymi skrajnymi, mówię o skrajnej lewicy, ale także tej najskrajniejszej prawicy - którzy po prostu chcą dobra Polski, żeby uczestniczyli w tych wyborach. Żeby się nie zastanawiali, tylko po prostu poszli i głosowali na tego kandydata, który zapewnia, że katolików nie będzie opiłowywał, o wartości będzie dbał, Polskę będzie traktował jako zadanie główne i w gruncie rzeczy jedyne, i który będzie potrafił każdy rząd - i ten obecny, i ten który daj Boże powstanie w przyszłości - gonić do pracy dla Polski i korygować jego błędy. Takim kandydatem jest Karol Nawrocki” - powiedział prezes PiS.

»» Więcej o konfernecji lidera Prawa i Sprawiedliwości czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Prezes PiS o aferze NASK: To jest po prostu odrażające. To nielegalnie finansowa kampania, żeby ukraść Polakom te wybory

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma już ponad 509 ton złota. NBP wyprzedza EBC!

Senatorowie pytają o polskie reaktory jądrowe

Potężne tąpnięcie na rynku ropy!

»» W najbliższą sobotę Wielki Turniej Ciszy Wyborczej! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24