Kuriozum! Lider PiS bez immunitetu po prywatnym oskarżeniu

Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności złożył obecny europoseł Krzysztof Brejza jako oskarżyciel prywatny – pisze portal wPolityce.pl.

Za uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu głosowało 236 posłów, przeciw było 200, a od głosu wstrzymały się 3 osoby.

Sprawa dotyczy słów Jarosława Kaczyńskiego przed pseudo-komisją śledczą ds. Pegasusa, kiedy określił on Brejzę mianem „znaczącego polityka formacji opozycyjnej”, który „dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw” - przypomina portal wPolityce.pl

Jarosław Kaczyński zapytany, czy Sejm jest wykorzystywany jako maszynka immunitetowa w kampanii wyborczej mówił:

Jest wykorzystywany. Na przykład teraz mają uchylać także mnie immunitet, w sprawie związanej z niejakim (europosłem Krzysztofem) Brejzą. Ja wykonałem swój obowiązek, po złożeniu przysięgi miałem mówić całą prawdę i wszystko co wiem, więc powiedziałem to co wiem. Czyli wykonałem swój obowiązek, a teraz mam za to karnie (odpowiadać) — powiedział lider PiS.