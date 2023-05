Ambasador USA: Relacje amer.-pol. nigdy nie były silniejsze

Relacje amerykańsko-polskie nigdy nie były mocniejsze, silniejsze, bo nigdy do tej pory tak wiele razem nie zrobiliśmy - mówił we wtorek w Krakowie Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Ambasador USA w Polsce wygłosił we wtorek wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim - „Stany Zjednoczone i Polska - dziś i jutro”.

Relacje polsko amerykańskie nigdy nie były mocniejsze, silniejsze, bo nigdy do tej pory tak wiele razem nie zrobiliśmy – mówił, wymieniając przy tym m.in. współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. „Inwazja rosyjska na Ukrainę nas zbliżyła. To nie było celem Putina, ale nas zbliżyła” – zaznaczył.

Mark Brzezinski zwrócił uwagę na zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom z Ukrainy. „Współpracowałem z niezliczoną liczbą wolontariuszy i widziałem to, co najlepsze w człowieku, ludzi, którzy dali nieocenione wsparcie, nigdy nawet nie oczekując na podziękowania” – powiedział. „Jako polski Amerykanin zawsze byłem dumny z polskich korzeni, ale w tym roku jestem jeszcze bardziej dumny z tego, bo widzę, jak Polacy pełni hojności, samozaparcia ciepło witali Ukraińców. Świat to zobaczył” – podkreślił.

Ambasador USA ocenił, że w przypadku zwycięstwa Ukrainy Polska będzie najważniejsza geostrategicznie dla jej transformacji i odbudowy. „Kiedy będziemy mieli szansę, by dokonać transformacji Ukrainy, Polska będzie najważniejsza geostrategicznie. Czas się organizować, czas o tym myśleć już teraz. Zwłaszcza młodzi z tego kraju powinni to zrozumieć, ponieważ to będzie wasz moment w transformacji Ukrainy” – mówił do zgromadzonych.

Zwracając się do studentów podczas spotkania stwierdził także, że ich innowacyjność i wynalazki będą napędzały silną, mocną gospodarkę i będą tworzyć środowisko, w którym Polska i Stany Zjednoczone będą bliżej. Zachęcał również do starania się o pracę w amerykańskich firmach. „Chcę obecnych tutaj ludzi młodych zapewnić o tym, że musicie wierzyć w to, co macie do zaoferowania również amerykańskim firmom w Polsce. Macie nam bardzo dużo do zaoferowania” – mówił w auli Collegium Novum.

„Kiedy amerykańska firma inwestuje gdzieś tu w Polsce, otwierając swoją siedzibę, to nie tylko pokazuje, że to jest dobre miejsce, by robić tu interesy, ale odzwierciedla również to zaufanie wobec siły roboczej, ludzi inteligentnych i dobrze wykształconych - i to zbliża nas gospodarczo” – oznajmił Brzezinski.

W kontekście geopolityki mówił, że „Polska z pewnością ogrywa rolę kluczową, jest ważnym sojusznikiem NATO. Polska i Stany mają wspólne zobowiązania, aby chronić każdy cal terytorium NATO”. „Polska będzie dysponowała najlepszym sprzętem wojskowym, który jest dostępny gdziekolwiek na świecie i będzie w stanie jak najpłynniej współpracować z wojskiem amerykańskim” – stwierdził.

Przypomniał również, że Polska i USA współpracują, by dywersyfikować dostawy gazu ziemnego do Europy i zmniejszyć zależność Europy od rosyjskich paliw kopalnych. „Energia jądrowa jest czysta i bezpieczna. Z dumą mogę powiedzieć, że pracujemy nad rozwiązaniem, które zapewni Polsce przyszłość z atomem” – powiedział.

PAP/kp