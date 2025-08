Już połowa polskich klientów handlu kupuje hybrydowo

Z raportu UCE Research i Shopfully wynika, że 50 proc. kupujących w Polsce korzysta z oferty sklepów stacjonarnych jak również platform internetowych, ponad 30 proc. kupuje wyłącznie w tradycyjnych placówkach, a blisko 20 proc. tylko w sieci.

„Polacy preferują model hybrydowy łączący wygodę zakupów online z możliwością obejrzenia czy sprawdzenia produktów w placówkach stacjonarnych. Polski klient chce mieć szeroki wybór kanałów, sprzedaży dostosowanych do różnych potrzeb. Badanie pokazuje rosnącą rolę e-sklepów, ale nie w oderwaniu od tradycyjnych form sprzedaży” – zaznaczył Robert Biegaj z Shopfully.

Oszczędzamy czas, stąd zakupy w internecie

Z badania również wynika, że w Polsce głównym czynnikiem motywującym do zakupów online jest wygoda polegająca na możliwości robienia zakupów z dowolnego miejsca i o każdej porze – wskazało tak 78,5 proc. ankietowanych. Kolejną wskazywaną korzyścią jest dostęp do szerokiego asortymentu produktów – 63,1 proc. wskazań, dostawa do domu – 55,9 proc., możliwość łatwego porównania cen – 53,3 proc., a także brak kolejek i tłumów – 52,3 proc.

W ocenie Roberta Biegaja wyniki badania wskazują na zmiany w stylu życia konsumentów. Coraz więcej osób ceni swój czas i nie chce go poświęcać na zakupy stacjonarne. Takie podejście jest szczególnie widoczne w wielkich miastach, gdzie szybsze tempo życia wpływa na wybory konsumenckie.

Wygoda jako główny czynnik motywujący do korzystania z zakupów online wskazywana jest też: w Hiszpanii – 72 proc., we Włoszech – 64 proc., Francji – 53 proc., na Węgrzech – 51 proc. Przy czym w tym ostatnim kraju tyle samo wskazań dotyczyło dostępu do produktów niedostępnych na lokalnym rynku.

Z kolei w Bułgarii najwięcej respondentów wskazało na oferowane w internecie zniżki i promocje – 47 proc. wskazań. Dostawa towaru do domu najważniejsza okazała się Niemczech – 68 proc., Austrii – 61 proc. i w Rumunii – 46 proc.

Sklep stacjonarny ma swoje mocne strony

Z kolei najważniejszą zaletą tradycyjnych form sprzedaży w ocenie polskich respondentów jest możliwość zobaczenia, dotknięcia lub wypróbowania produktów przed zakupem – 76 proc. Polacy doceniają również natychmiastową dostępność produktu – 61 proc., a także możliwość skorzystania z ofert i promocji dostępnych wyłącznie w sklepie stacjonarnym – 44 proc.

Możliwość obejrzenia towaru na żywo ważne jest również dla klientów w Niemczech – 80 proc., we Francji i Włoszech – po 69 proc., w Austrii – 68 proc., Bułgarii – 64 proc., w Rumunii – 60 proc., na Węgrzech – 59 proc. i Hiszpanii – 53 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research i Shopfully na próbie 1032 Polaków w wieku 18-80 lat. Analogiczne badania zostały zrealizowane w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

