Z ambasadora na biznesmena

Były ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski dołączył do rady nadzorczej Peliona, największej w Polsce firmy sektora ochrony zdrowia. Informacja na ten temat ukazała się na stronie internetowej spółki.

Pelion poinformował, że Brzezinski dołączył do rady nadzorczej na początku lutego. Jak podkreślił prezes spółki Jacek Szwajcowski, cytowany w komunikacie, firmę i byłego ambasadora USA łączy przede wszystkim zaangażowanie w budowę nowoczesnych systemów ochrony zdrowia służących pacjentom i całemu społeczeństwu, a także strategiczne podejście do kwestii innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Z kolei Brzeziński, dołączając do rady nadzorczej spółki, liczy na owocną i inspirującą współpracę. „W ciągu 35 lat swojego istnienia stała się największą firmą w branży ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie oraz jedną z największych w Unii Europejskiej. To niezwykłe osiągnięcie i wspaniały przykład tego, jak rodziła się i rozwijała polska przedsiębiorczość” - zaznaczył Brzezinski.

W komunikacie przypomniano, że Brzezinski pełnił funkcję ambasadora USA w Polsce w latach 2021–2025. Za swoją służbę oraz rolę w promowaniu współpracy międzynarodowej i relacji polsko-amerykańskich w styczniu 2025 r. został odznaczony przez prezydenta Orderem Krzyża Komandorskiego.

Wcześniej, w latach 2011-2015, Brzezinski był ambasadorem USA w Szwecji. Za swoją służbę został odznaczony przez króla Szwecji Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej, wysokim wyróżnieniem rzadko przyznawanym zagranicznemu ambasadorowi.

Brzezinski uzyskał tytuł doktora prawa na University of Virginia oraz doktorat z nauk politycznych na Oxford University. Jest członkiem Council on Foreign Relations (CFR), gdzie zasiada w radzie doradczej Corporate Program CFR. Był stypendystą Komisji Fulbrighta w Polsce w latach 1991-1993. W 2010 roku został powołany do Rady ds. Stypendiów Zagranicznych Fulbrighta przy Departamencie Stanu, która nadzoruje Fulbrighta i inne amerykańskie rządowe programy wymiany.

Jak informuje Pelion na swojej stronie internetowej, spółka jest największą firmą sektora ochrony zdrowia w Polsce. Ma trzy niezależne linie biznesowe, zarządzane przez dedykowane spółki, które zajmują się sprzedażą hurtową, detaliczną, zaopatrzeniem szpitali i usługami logistycznymi.

