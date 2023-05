Znaczący spadek cen uprawnień do emisji CO2

Ceny uprawnień do emisji CO2 w kwietniu spadły z 89,24 EUR/EUA do 85,10 EUR/EUA. Średnia ważona cena EUA w kwietniu wyniosła 90,35 EUR/EUA – informuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

„Kwiecień br. stał pod znakiem dość znaczących spadków na rynku uprawnień do emisji. Po początkowych wzrostach do poziomu ok. 95 EUR, cenom nie udało się jednak kontynuować trendu wzrostowego i wykorzystać szansy na ponowne przetestowanie kluczowego poziomu 100 EUR. Zamiast tego na rynku do końca kwietnia trwała systematyczna wyprzedaż uprawnień, która sprowadziła ceny do poziomu ok. 83 EUR” – piszą analitycy KOBiZE.

Jednocześnie dodają, że na znaczące spadki cen mogła wpłynąć sytuacja sektora przemysłu, który „być może nie musiał kupować uprawnień na rynku, aby rozliczyć emisje za 2022 r.” oraz to, że w minionym roku o 5 proc. (w porównaniu do 2021 r.) spadła wielkość emisji w przemyśle.

„Co więcej inwestorzy mogą już uwzględniać w cenach spadek emisji w 2024 r. Jest to wielce prawdopodobne z uwagi na czekające UE spowolnienie gospodarcze (w skrajnym przypadku recesję) oraz poprawę efektywności energetycznej i coraz większe wykorzystanie źródeł OZE do produkcji energii. Pretekstem do realizacji zysków przez inwestorów mógł być również fakt przyjęcia przez Radę UE w dniu 25 kwietnia br. kluczowych elementów pakietu Fit for 55 (w tym reformy EU ETS)” – czytamy w analizie KOBiZE.

rb