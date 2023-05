Premier: Nasze rządy opłacają się Polakom

Zbudowaliśmy naszą politykę na wiarygodności i wrażliwości społecznej; nasze rządy opłacają się Polakom i tak będzie dalej - przekonuje premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym „Super Expressie”.

Premier podkreślił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński „wyznaczył kurs” polityki rządu na następne lata.

Odniósł się m.in. do tego, że prezes PiS ogłosił w niedzielę, że od nowego roku świadczenie wychowawcze „500 Plus” zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

„PiS pokazało, że jest partią na dobre i złe czasy. Ochroniliśmy Polaków w czasie kryzysu, dziś pokazujemy plany na wyjście z kryzysu. I dalej realizujemy obietnice, które złożyliśmy. Właśnie zagwarantowaliśmy wypłatę 14. emerytury” - napisał premier.

„Jak mówimy, tak robimy. Nasze plany przekuwamy w działanie. A kolejne odsłony planu PiS i kolejne dobre propozycje dla Polaków dopiero przed nami” - zaznaczył. „Chcemy wygrać najbliższe wybory” - zadeklarował podkreślając, że chodzi o to, by umożliwić m.in. wzrost świadczenia 500 plus do 800 zł, by „dalej podnosić emerytury, a nie wiek emerytalny”. „Chcemy je (wybory) wygrać, by Polacy nadal mieli rząd, na który mogą liczyć” - podkreślił szef rządu.

