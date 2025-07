Polska bez leków. Winny tylko rząd Tuska

Rząd Donalda Tuska po raz kolejny unika odpowiedzialności i zajmuje się pozorami zamiast realnym bezpieczeństwem Polaków. Premier koncentruje się na dobrym PR-ze i medialnych pokazówkach, nawet gdy stawką jest ludzkie życie w czasie potencjalnego konfliktu. „Wysyłamy Polaka w kosmos, a nie myślimy, jaki dramat nas czeka, gdyby doszło do wojny i nie będzie leków – pisze wtorkowa „Gazeta Wyborcza”.

W wywiadzie dla „GW” Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zwraca uwagę, że fabryki leków w Polsce nie mają zapewnionych ciągłości dostaw prądu w momentach kryzysów i ataków.

„Oczywiście priorytetem są ludzie, szpitale, przychodnie - to zrozumiałe. Ale ustawodawca zapomniał, że aby te przychodnie i szpitale funkcjonowały, ratowały życie żołnierzom i cywilom, potrzebne są leki – mówi Krzysztof Kopeć.

Dramatyczne zarządzanie państwem

Co z tego, że w szpitalu będzie prąd, będzie jasno, gdy nie będzie antybiotyków, leków przeciwzapalnych, zwiotczających - a tych zabraknie w Polsce pewnie po około dwóch miesiącach. Żadnego zabiegu nie da się wykonać, oprócz „heroicznych” operacji bez znieczulenia, które spowodują, że będziemy mieli zakażenia i umrzemy na powikłania po zabiegu – dodaje rozmówca „GW”.

„ Nie jesteśmy w stanie utrzymać ich przy życiu”

Prezes PZPPF podkreślił, że najbardziej potrzebne leki powinny być w większości produkowane w Polsce i w Europie.

„Część z nich w Europie produkujemy. Ale tych z listy leków krytycznych w większości nie. I to nasz dramat. Bo leki krytyczne to leki populacyjne - na cukrzycę, astmę, choroby płucne, onkologiczne, choroby kardiologiczne. W kardiologii możemy zaczekać, bo konsekwencje braku leków nie odezwą się od razu, ale po pół roku, po roku. Natomiast w cukrzycy poczekamy kilka dni i niestety ludzie będą umierać, bo bez insuliny nie jesteśmy w stanie ich utrzymać przy życiu. A większość leków na te właśnie choroby ze względów finansowych - jako Unia i płatnicy tacy jak nasz NFZ - wypchnęliśmy z Europy do Azji” – zaznacza.

Pytanie podstawowe brzmi: Kto zadba o Polskę i Polaków?

