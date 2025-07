Padł rekord. Ponad 59 proc. Polaków niezadowolonych z rządu Tuska

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że rząd Donalda Tuska traci społeczne poparcie. W czerwcu aż 47 proc. badanych wyraziło sprzeciw wobec rządu, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w ciągu miesiąca. To najwyższy poziom sprzeciwu od początku kadencji obecnej Rady Ministrów.

68 proc. Polaków niezadowolonych z Tuska!

Jeszcze mocniejsze niezadowolenie widać w ocenie samego premiera. Tylko 32 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie, że Donald Tusk stoi na czele rządu. To spadek aż o 3 pkt proc. w porównaniu do maja i o 8 pkt proc. względem początku kadencji. Jednocześnie aż 58 proc. badanych nie chce Tuska na stanowisku premiera – to wzrost o 5 pkt proc. od maja i aż o 11 pkt proc. względem czerwca zeszłego roku.

Praca rządu wre? Wolne żarty

Również ogólna ocena pracy rządu pogorszyła się wyraźnie. W czerwcu tylko 32 proc. respondentów uznało działania gabinetu Tuska za pozytywne – to spadek o 3 pkt proc. względem maja i aż o 10 pkt proc. rok do roku. Negatywnie ocenia działalność rządu już 59 proc. badanych – o 7 pkt proc. więcej niż w maju i aż o 15 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

Polityka zagraniczna

Sceptycyzm dotyczy również oceny polityki gospodarczej. Tylko 37 proc. badanych wierzy, że działania rządu mogą poprawić sytuację gospodarczą kraju, podczas gdy aż 51 proc. ma przeciwne zdanie.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 5–15 czerwca 2025 r. na reprezentatywnej próbie 971 osób.

