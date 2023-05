Słoneczne dni wiosenne zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Warto więc połączyć przyjemne z pożytecznym i wykorzystać tę porę roku do wprowadzenia więcej ruchu do swojego życia. Jak to zrobić? I na jaką aktywność się zdecydować?

Spędzanie czasu w gronie najbliższych

Do większej ilości ruchu zmotywuje Cię chęć spędzenia czasu z najbliższymi. To prosty sposób, który nie wymaga wielu starań, a przynosi same korzyści. Zamiast comiesięcznego wyjścia do kina możesz zorganizować wycieczkę do pobliskiego lasu, w góry czy w inne miejsce, gdzie wspólnie odkryjecie nowe ścieżki na łonie natury. Kilkugodzinny spacer z pewnością dobrze Wam zrobi. Warto też częściej planować spotkanie w gronie rodzinnym lub ze znajomymi i korzystać z ładnej pogody. Może to być piknik w parku, grill na działce lub przyjęcie we własnym ogrodzie. Oczywiście nie powinno wtedy zabraknąć sportowych wyzwań, np. gry w siatkówkę i badmintona. Innym sposobem jest zapisanie się na wybrane zajęcia z kimś bliskim, dzięki czemu poczujesz się zobligowany, aby stawiać się na każdym treningu. Z pewnością pomoże Ci to w regularnym ćwiczeniu.

Dla rodziców dobrą okazją do wprowadzenia większej ilości ruchu do życia jest zabawa z dziećmi. W końcu jazda na rolkach nie jest tylko formą aktywności dla najmłodszych. Nie musi to być codzienny obowiązek, ponieważ dla wielu może się to okazać niewykonalne. Jednak wystarczy zrobić trochę miejsca na taką aktywność raz w tygodniu, a od razu odczujesz różnicę w poprawie swojej kondycji. Warto więc zdecydować się np. na rolki dla dzieci i dla siebie, aby móc wspólnie nauczyć się na nich jeździć. Natomiast jeśli chcesz zacząć biegać, możesz także uwzględnić w to swoją pociechę. Wystarczy, że weźmie hulajnogę lub rowerek, a to Ty będziesz zmuszony za nią nadążyć.

1. Wiosenna aktywność dla zdrowia. Jak wprowadzić więcej ruchu

Zmiana nawyków na zdrowsze alternatywy

Kilka prostych zmian nawykowych może okazać się równie efektywne co regularne treningi na siłowni. Warto zacząć od tych podstawowych. Zamiast windy częściej wybieraj schody. Szóste piętro wydaje się ogromnym wysiłkiem tylko na początku – po kilkunastu próbach nie złapiesz już żadnej zadyszki. Do tego wzmocnisz mięśnie nóg i poprawisz wydolność organizmu. Pracujesz zdalnie lub po prostu spędzasz zbyt dużo czasu, siedząc? Wymień krzesło na piłkę gimnastyczną, która zmusi Twoje ciało do ciągłego ruchu i utrzymania równowagi. Zamień też samochód na rower, kiedy tylko nadarzy się okazja. Planujesz zrobić niewielkie zakupy? Zamontuj wygodny koszyk przy kierownicy lub weź ze sobą plecak i ruszaj do sklepu. Odbierasz dziecko ze szkoły? Podjedź tam na rowerze, a resztę drogi przejdziecie razem. Jeśli sprzyja temu pogoda i Twój strój, warto zrezygnować z auta, wybierając się nawet do pracy. Poza tym nie zawsze szukaj miejsca parkingowego zaraz pod domem – zaoszczędzi Ci to wiele nerwów, a do tego zyskasz okazję do zrobienia krótkiego spacerku.

Poza tym warto wprowadzić do codzienności więcej rekreacyjnych wypadów rowerowych. Wystarczy, że zaczniesz od krótkich tras po okolicy. Możesz nawet skorzystać z miejscowych stacji, gdzie wypożyczysz rower na określony czas. Nie tylko poprawisz swoją kondycję, ale także miło spędzisz czas na świeżym powietrzu. Taka forma ruchu jest uzależniająca, więc zanim się obejrzysz, staniesz się doświadczonym kolarzem i zaczniesz pokonywać coraz dłuższe trasy. Wtedy przyda się spory wybór spodenek rowerowych, który zagwarantuje Ci satysfakcję z zakupu. Ich termoaktywny materiał sprawdzi się w każdych warunkach wiosennej pogody, a do tego nie doprowadzi do powstawania bolesnych otarć.

2. Wiosenna aktywność dla zdrowia. Jak wprowadzić więcej ruchu

Znalezienie nowego hobby

Spędzanie aktywnego czasu nie musi wiązać się od razu z intensywnym wysiłkiem fizycznym. Warto zacząć od takich form ruchu, które niosą ze sobą dużo satysfakcji z samego brania w nich udziału. Co ważne, mogą stać się Twoją pasją, do której będziesz wracać bez żadnego przymusu. Świetnym sportowym hobby jest nordic walking, rekreacyjne pływanie na basenie czy uprawianie jogi. Każda z takich aktywności zapewnia mnóstwo korzyści zdrowotnych, a do tego jest przystępna dla większości osób zainteresowanych wiosenną aktywnością.

Nordic walking to prosta forma ruchu, na którą może zdecydować się każdy. Energiczny marsz angażujący pracę rąk sprawdzi się nawet dla osób z problemami zdrowotnymi. Wystarczą wygodne buty, specjalne kijki do nordic walking i można wyruszać w drogę. Przy takim typie spaceru lepiej poznasz okoliczny krajobraz, odkryjesz nowe ścieżki na mapie miasta, a co najważniejsze – poprawisz swoją kondycję. Ponadto nordic walking wspomaga pracę serca i angażuje różne partie mięśni, więc skutecznie wzmocnisz organizm.

Kolejnym hobby może stać się pływanie. To bezpieczna aktywność dla osób w każdym wieku, która pozytywnie wpływa na cały organizm. Wzmacnia mięśnie, zwiększa wytrzymałość i odporność, pomaga w korygowaniu wad postawy, a do tego relaksuje. Pływanie na basenie umożliwi Ci poprawę kondycji, którą wykażesz się podczas letnich wypadów nad wodę. Z kolei bardziej wymagającą alternatywą jest aerobik wodny. To rozwiązanie dla osób, które preferują uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach, dzięki czemu będą bardziej zmotywowane do ćwiczeń.

Innym pomysłem jest uprawianie jogi. Spokojna forma ruchu, która gwarantuje uczucie odprężenia sprawdzi się dla osób, które stale borykają się z wyczerpującym stresem. Poza pozytywnym wpływem na samopoczucie i ukojenie nerwów zapewnia również poprawę postawy ciała, rozszerzenie zakresu ruchów na co dzień czy zwiększenie elastyczności. To tylko część zalet tego typu ruchu. Joga nie należy do wymagającej grupy aktywności – szczególnie dla początkujących. Wiele ćwiczeń znajdziesz w internecie, a do praktykowania potrzeba tylko komfortowej odzieży i maty. Możesz swobodnie uprawiać ją na świeżym powietrzu, w zaciszu swojego domu lub na specjalnych zajęciach.

Wprowadzenie większej ilości ruchu do życia zależy od formy aktywności, na jaką się zdecydujesz. Istnieje wiele skutecznych sposobów, dzięki którym poprawisz swoje zdrowie i ogólną formę na wiosnę. Wystarczy tylko trochę chęci, a z pewnością znajdziesz odpowiednią aktywność dla siebie.

Czytaj też: Jak dbać o serce?