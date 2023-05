Odeszła królowa muzyki: Tina Turner

Przed domem zmarłej w środę piosenkarki Tiny Turner w miejscowości Kuesnacht pod Zurychem, wielbiciele jej talentu składają kwiaty i zapalają znicze - poinformowały w środę późnym wieczorem szwajcarskie media.

„Głęboki smutek” po śmierci piosenkarki wyraził także prezydent Szwajcarii Alain Berset.

„Ze śmiercią Tiny Turner świat stracił ikonę. Pozostaną jednak jej piosenki i wiele wspomnień” - napisał na Twitterze Berset. Podkreślił, że teraz jego myśli są przy bliskich piosenkarki, dla której Szwajcaria stała się drugą ojczyzną. W 2013 roku Tina Turner otrzymała obywatelstwo tego kraju.

„Tina Turner, +królowa Rock and Rolla+, zmarła w spokoju dziś w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Kuesnacht pod Zurychem w Szwajcarii. Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania” - poinformował w środę w oświadczeniu menedżer artystki.

W ostatnich latach słynna piosenkarka przeżyła m.in. udar i zmagała się z chorobą nerek.

Kondolencje od samego prezydenta USA

Tina Turner była pokoleniowym talentem, który na zawsze zmienił amerykańską muzykę - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, składając kondolencję po śmierci piosenkarki. Prezydent zaznaczył też, że na swojej drodze musiała pokonać wiele trudności.

„Zanim została Królową Rock and Rolla, Tina Turner była córką rolnika w Tennessee. Jako dziecko śpiewała w kościelnym chórze zanim została jedną z najbardziej utytułowanych artystek w historii” - napisał Biden w oświadczeniu po śmierci 83-letniej gwiazdy.

Biden docenił dorobek piosenkarki - która zdobyła 12 nagród Grammy i była jedyną kobietą, która zdobyła je w trzech różnych kategoriach - oraz jej „legendarne” występy taneczne a także hity „Proud Mary”, „The Best” i „What’s love got to do with it”.

„Poza byciem talentem, jaki zdarza się raz na pokolenie i który na zawsze zmienił amerykańską muzykę, Tina miała niezwykłą siłę osobistą” - podkreślił Biden, wskazując na doświadczenie przez nią przemocy domowej ze strony swojego byłego męża, Ike’a Turnera.

„Jill i ja przesyłamy wyrazy miłości i modlitwy jej mężowi Erwinowi, reszcie rodzinie Turnerów i fanów na całym świecie, którzy opłakują kobietę, co do której zgadzają się, że była +simply the best+” - zakończył prezydent.

Muzycy żegnają królową

Tina Turner była wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju wykonawczynią - podkreślają brytyjscy muzycy, żegnając zmarłą w środę piosenkarkę. Wśród tych, którzy jako pierwsi przekazali swoje kondolencje, są Mick Jagger i Elton John.

„Jestem tak bardzo zasmucony odejściem mojej cudownej przyjaciółki Tiny Turner. Była naprawdę niezwykle utalentowaną wykonawczynią i piosenkarką. Była inspirująca, ciepła, zabawna i hojna. Pomogła mi tak bardzo, gdy byłem młody i nigdy jej nie zapomnę” - napisał na Instagramie Mick Jagger, wokalista The Rolling Stones.

„Straciliśmy jedną z najbardziej ekscytujących i elektrycznych wykonawczyń na świecie. Absolutna legenda na scenie i na płytach. Była niedościgniona. Kondolencje dla Erwin i jej rodziny. Najsmutniejsza wiadomość” - napisał z kolei Elton John.

„Co za kobieta, co za życie, co za głos! Jedna z WIELKICH. Taka smutna wiadomość. RIP” - napisał Rick Astley.

Mel B z zespołu Spice Girls w długim wpisie na Instagramie przyznała, że ponieważ ona sama, tak jak Turner, była ofiarą przemocy domowej, wiadomość o jej śmierci jest dla niej szczególnie druzgocąca. Wspomniała, że zaledwie poprzedniego wieczora oglądała wraz z organizacją charytatywną Women’s Aid musical o życiu Turner.

„Płakałam, śpiewałam każde słowo, każdą piosenkę. Celebrowałam jej walkę i całą jej chwałę, historię Anny Mae Bullock (prawdziwe imię i nazwisko Turner - PAP), która sprawiła, że jej życie coś znaczyło, bez względu na ból i przeciwności. Stała się ikoną, legendą, cierpiąc przez dwie dekady z powodu znęcania się nad nią przez jej ówczesnego męża. Dokonała niemożliwego, zostawiła go, przeżyła, uciekła i dała WSZYSTKIM ocalałym, takim jak ja, nadzieję - więc wiadomość o jej śmierci jest dla mnie osobiście druzgocąca. Dosłownie brakuje mi teraz słów” - napisała.

Piosenkarkę pożegnał też londyński Aldwych Theatre, gdzie wystawiany jest wspomniany przez Mel C „Tina. The Musical”. „Spoczywaj w pokoju Tino Turner, królowo rock’n’rolla. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy opowiedzieć jej historię na naszej scenie i celebrować tak wspaniałą kobietę z publicznością w każdym wieku. Nasze myśli są teraz z jej rodziną” - napisano na twitterowym profilu teatru.

Tina Turner zmarła w środę w swoim domu w Szwajcarii w wieku 83 lat po długich zmaganiach m.in. z chorobą nerek.

