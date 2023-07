Zmarła legendarna piosenkarka Sinead O'Connor

Zmarła irlandzka piosenkarka Sinead O’Connor - podał w środę portal dziennika „Irish Times”

Artystka była najbardziej znana z przeboju „Nothing Compares 2 U”. Nie podano na razie przyczyn śmierci 56-letniej piosenkarki.

O’Connor została w bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.

Sinéad O’Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w zespole In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. płytą „The Lion and the Cobra”. Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór „Nothing Compares 2 U”, napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się jej największym przebojem karierze. Utworowi towarzyszył teledysk, nakręcony w Paryżu. W 1991 r. płyta „I Do Not Want What I Haven’t Got” została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej. Była także znana z występów z wieloma innymi wykonawcami, między innymi Rogerem Watersem i Peterem Gabrielem. W bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.

Sinéad O’Connor była znana z wielu prowokacji obyczajowych i politycznych, takich jak publiczne zniszczenie fotografii papieża Jana Pawła II, podczas programu „Saturday Night Live” w 1992 r. i poparcie dla terrorystów z Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Kilkukrotnie zmieniała wyznanie. W 2018 przeszła na islam, przyjmując imię Shuhada. W 2021 r. światową premierę miała jej autobiografia „Rememberings”, wydaną po polsku pod tytułem „Wspomnienia”. Między innymi na jej kartach opowiadała o swoich zaburzeniach psychicznych i trudnym dzieciństwie.

PAP/KG