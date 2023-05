Burza po koncercie Watersa. Muzyk znowu szokuje

Roger Waters został jedną z ikon muzyki rockowej, występując wraz z grupą Pink Floyd. Ostatnio jednak fani coraz częściej się od niego odsuwają

Ostatnio posunął się do kolejnego, szokującego ruchu. Podczas jednego z koncertów w Niemczech na sobie czarny strój przypominający mundur SS-manów. Udawał też, że strzela do publiczności z atrapy przypominającej do złudzenia niemiecki pistolet maszynowy MP 40 używany przez Wehrmacht w czasie II wojny światowej.

Za muzykiem od dawna ciągną się kontrowersje. 79-letni Waters zaprzeczał oskarżeniom o antysemityzm i powoływał się na wolność słowa.

Planowane występy Watersa w kilku niemieckich miastach od miesięcy poddawane są krytyce. Miasto Monachium chciało odwołać koncert, jednak pod koniec marca uznano, że nie ma możliwości prawnych, aby zakazać imprezy i rozwiązać umowę z organizatorem w trybie nadzwyczajnym.

Waters jest byłym frontmanem grupy „Pink Floyd”. Był wielokrotnie krytykowany za sympatyzowanie z częściowo antysemickim ruchem bojkotu Izraela BDS, a także za komentarze na temat rosyjskiej agresji na Ukrainie.

RP, PAP/KG