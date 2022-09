Co z koncertami Rogera Watersa? Oświadczenie Tauron Areny

Ostatnie dziwne wypowiedzi Rogera Watersa sprawiają, że odnośnie zaplanowanych koncertów muzyka coraz częściej stawiane są znaki zapytania, mogą też one zostać zbojkotowane przez część miłośników muzyki Pink Floyd. Tauron Areana odniósł się do możliwości odwołania koncertów zespołu – czytamy na portalu terazmuzyka.pl

Roger Waters kilkukrotnie wypowiadał się ostatnio na temat wojny w Ukrainie. Z jego ust padała sugestia, że Joe Biden to zbrodniarz wojenny. Napisał on także list do Ołeny Zełenskiej żądając, aby zmusiła męża do zakończenia wojny. Fani twórczości byłego muzyka Pink Floyd są zniesmaczeni, zaczęli mu wręcz zarzucać, że sympatyzuje z Rosją i Władimirem Putinem.

W związku z tym, że Waters planuje swoje dwa koncerty w Polsce, fani zaczęli mówić nawet o bojkocie bądź zawieszeniu koncertów legendy Pink Floyd.

Okazuje się jednak, że to wcale nie takie proste, ponieważ Tauron Arena ma podpisaną wieloletnią umowę z managerami Watersa, odwołanie koncertów oznaczałoby więc konsekwencje finansowe i prawne.

Odwołanie kwietniowych koncertów sporo by Kraków kosztowało. Rozwiązanie umowy wiązałoby się z konkretnymi konsekwencjami. To jeden z największych organizatorów, z jakim współpracujemy. Przywozi on tutaj naprawdę gwiazdy międzynarodowe i dotyczy to nie jednego, a co najmniej kilku koncertów w roku – powiedziała cytowana przez portal Katarzyna Fiedorowicz-Razmus z Tauron Areny.

Koncerty Watersa w Krakowie są zaplanowane na 21 i 22 kwietnia 2023 r.

terazmuzyka.pl/mt