Wiemy ile będzie kosztować budżet państwa wykup mieszkań z Mieszkania Plus

Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) propozycje dochodzenia do własności najemców mieszkań w ramach rynkowej części Mieszkania Plus to koszt dla budżetu na poziomie 0,5 mld zł w 20 lat - wynika z informacji resortu. MRiT proponuje skorzystanie przy zakupie mieszkania z kredytu 2 proc. bądź dopłatę do najmu z dojściem do własności.

„Szacunkowy koszt dla budżetu państwa to 500 mln zł. Kwota ta będzie rozłożona na cały okres dochodzenia do własności, czyli ok. 20 lat” - czytamy w komunikacie.

Dopłaty do najmu będą pochodziły z budżetu państwa, a ich dysponentem zostanie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jedną z opcji uzyskania własności przez najemców Mieszkania Plus jest możliwość skorzystania z kredytu, oprocentowanego na poziomie 2 proc.. Drugą - zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności na okres ok. 25 lat. Oferta wykupu w ramach dojścia do własności zostanie objęta dopłatą, która zniweluje ewentualną różnicę między miesięcznym czynszem najmu a wysokością raty kredytu 2 proc.

Warunki skorzystania z kredytu pozostają bez zmian. Dopłaty z budżetu państwa będą obowiązywały przez 10 lat, a maksymalna suma kredytu to 500 tys. zł dla osoby samotnej i do 600 tys. zł dla par z dzieckiem lub małżeństw. Maksymalny wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł (warunki kredytu dopuszczają także brak wkładu własnego).

Według stanu na koniec I kw. 2023 r., w ramach części rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie Plus” na zaawansowanym etapie realizacji jest ok. 52,2 tys. lokali mieszkalnych, w tym wybudowanych zostało ponad 19,8 tys. lokali mieszkalnych, a ok. 32,4 tys. lokali znajduje się w budowie. Wszystkie rozpoczęte już budowy mieszkań powstających w ramach tego programu mają zostać ukończone planowo.

W ubiegłym tygodniu szef resortu Waldemar Buda zapowiadał, że projekt preferencyjnego wykupu mieszkań z programu Mieszkanie Plus resort przedstawi w ciągu kilku-kilkunastu dni.

