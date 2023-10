Ile wniosków o "bezpieczny kredyt"? Najnowsze dane

Prawie 68 tys. wniosków o „bezpieczny kredyt” w bankach - poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak dodano, od startu programu założono blisko 3,5 tys. „Kont Mieszkaniowych”, na których zgromadzono ponad 11 mln zł.

Jak wyjaśniono, od lipca br., kiedy to uruchomiono „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, złożono 67 814 wniosków kredytowych, które dały 20 905 umów. Średnia kwota kredytu to 397,3 tys. zł. Kredyt ten oferuje 12 banków, a jeden deklaruje chęć przystąpienia do programu w IV kwartale br.

Jak poinformowało ministerstwo, od startu programu założono 3 467 „Kont Mieszkaniowych”, na których zgromadzono 11,469 mln zł (średnia kwota na koncie to ponad 3,3 tys. zł). Obecnie instrument ten ma w swojej ofercie trzy banki: Alior Bank, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.

„Z tygodnia na tydzień przybywa ok. 3 tys. podpisanych umów. Kwota udzielonych kredytów przekroczyła już 8,3 mld zł, więc przez cały okres wsparcia państwo dopłaci do nich prawie 3,3 mld zł” – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że zgodnie z założeniami „suma ta nie obciąży budżetu jednorazowo, a będzie rozłożona na 10 lat”.

Resort przypomniał, że „Bezpieczny kredyt 2 proc.” który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą. Stanowi ona różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł.

„Bezpieczny kredyt” oferuje 12 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, VeloBank oraz Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

„Konto Mieszkaniowe”, czyli drugi element programu Pierwsze Mieszkanie, jest oprocentowane na zasadach oferowanych przez bank, jak przy zwykłym rachunku oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta, zysk jest zwolniony z podatku Belki. Oznacza to, że nie trzeba płacić 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.

„Konto Mieszkaniowe” to instrument dla tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Można je założyć od 13 do 45 roku życia. Zakładając Konto Mieszkaniowe rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci jeszcze przed osiągnieciem pełnoletności. Minimalna wpłata miesięczna to 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

Czytaj też: Ceny miedzi rosną po publikacji danych z Chin

Czytaj też: Konto mieszkaniowe - Ile można zyskać?

PAP/kp