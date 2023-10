Buda: Polsce nie grozi unijna procedura nadmiernego deficytu

Polsce nie grozi unijna procedura nadmiernego deficytu - oświadczył w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak podkreślił, bez względu na to, kto obejmie rządy, będzie miał zbilansowany i zrównoważony budżet, przygotowany przez obecny rząd.

„Dane są jasne i nie podlegają dyskusji. Nie grozi nam procedura nadmiernego deficytu.(…) Poza ferworem politycznym codziennie mamy opinie ekspertów, które mówią, że budżet jest stabilny, zbilansowany i nie ma żadnych obaw” - oświadczył Waldemar Buda na konferencji prasowej. „Działamy odpowiedzialnie. Bez względu na to, kto obejmie rządy, to będzie miał zrównoważony i zbilansowany budżet” - podkreślił minister.

Jak zaznaczył, informacje o budżecie państwa są jawne. Przypomniał, że założenia do budżetu na 2024 r. zostały przedstawione w czerwcu, a projekt samej ustawy przyjęty przez rząd we wrześniu.

„Wykonanie obecnego budżetu jest co miesiąc publikowane przez ministerstwo finansów. Wszystkie dane są publikowane na bieżąco, jeśli ktoś dziś mówi, że czegoś nie wiedział, to jest to albo wyjątkowa złośliwość, albo skrajna niekompetencja” - podkreślił Waldemar Buda.

Po wyborach parlamentarnych polityk KO Izabela Leszczyna powiedziała, że tegoroczny budżet ma „ogromne problemy”, i prawdopodobnie dochody z VAT i PIT, nawet po nowelizacji nie zostaną zrealizowane. „PiS dostał w prezencie fantastyczne, stabilne finanse publiczne, a w przyszłym roku prawdopodobnie wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu przez PiS i trzeba będzie negocjować z Komisją Europejską, żeby realizować nasze cele” - stwierdziła Leszczyna.

Pod koniec września rząd przyjął projekt budżetu na 2024 r.; jak informowała Kancelaria Premiera, założono, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 6,6 proc. Zgodnie z komunikatem KPRM, w projekcie budżetu na przyszły rok przyjęto, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

Czytaj też: Co z cenami gruntów pod budowę mieszkań? Prognozy ekspertów

Czytaj też: Chaos w USA: Ta izba wciąż nie ma spikera!

PAP/kp