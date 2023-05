Sportowe Wakacje już po raz czwarty - rusza nabór!

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk i prezes Totalizatora Sportowego Olgierd cieślik ogłosili nową edycję programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych.

Na wyjazdowe obozy sportowe wraz Fundacją przeznaczymy w tym roku 15 mln zł. Wraz z Fundacją LOTTO zachęcam do składania wniosków. Nabór zaczyna się już dziś i będzie trwał do wyczerpania środków. Naszym celem jest, aby z oferty profesjonalnych obozów sportowych skorzystała maksymalna liczba dzieci i młodzieży - mówił minister Bortniczuk podczas briefingu prasowego.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2023 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Fundacji Lotto.

