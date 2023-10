Inwestujemy w aktywność i zdrowie każdego pokolenia Polaków

Polska minimalizuje ryzyka i stara się wykorzystywać szanse wynikające ze zmian geopolitycznych a także globalnych wyzwań postawionych przed gospodarką na skutek pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. Świadomi roli administracji państwowej w niełatwym dla Polaków czasie, konsekwentnie wzmacniamy obszar sportu i branżę turystyczną rekordowymi środkami finansowymi – pisze Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki w roczniku „Polski Kompas 2023”.

Jest to możliwe dzięki najwyższemu w historii budżetowi Ministerstwa Sportu i Turystyki, który w 2023 roku wynosi blisko 3,8 mld zł.

Już w 2022 roku rządowe nakłady na sport i turystykę wzrosły wyraźnie do 2,3 mld zł, teraz zaś zaliczyliśmy kolejny skok, który pozwala nam na realizację także nowych, autorskich inicjatyw.

Ruszył program „Olimpia”

Pierwszą z nich jest program „Olimpia”, którego celem jest budowa przyszkolnych hal sportowych. Środki, jakie zagwarantowaliśmy na ten program w latach 2023-2024, to aż 2 mld zł. Program jest niezwykle korzystny dla wszystkich samorządów – zdecydowałem, że z naszej oferty mogą skorzystać zarówno gminy wiejskie, jak i te z największych miast w Polsce. Samorządy otrzymują od nas dotacje w wysokości 70 proc. wartości projektu, zatem po ich stronie pozostaje zabezpieczenie jedynie 30 proc. środków inwestycyjnych. W ramach dotychczasowych rozstrzygnięć naborów dofinansujemy budowę blisko 400 hal o lekkiej konstrukcji, umożliwiając dzieciom i młodzieży całoroczny dostęp do sal gimnastycznych. Hale Olimpia przyczynią się do zwiększenia bazy obiektów sportowych w Polsce i poprawy kondycji fizycznej, a co za tym idzie zdrowia dzieci i młodzieży. Pomogą także w identyfikacji i rozwoju młodych talentów oraz promocji sportu na poziomie lokalnym.

Nowo powstające hale Olimpia niosą także korzyść w postaci zwiększenia zatrudnienia w mniejszych miejscowościach i to zarówno na etapie procesu inwestycyjnego, jak i samego zarządzania docelowymi obiektami sportowymi. Chciałbym podkreślić, że wobec zagrożeń geopolitycznych związanych z kryzysem za naszą wschodnią granicą, podjąłem decyzję, aby każda z powstających hal była wyposażona w mobilne strzelnice laserowe. Właściwe szkolenie w zakresie posługiwania się bronią pomoże Polakom poczuć się bezpieczniej i pozwoli na skuteczną reakcję w przypadku zagrożenia. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne konsekwentnie inwestujemy w programy upowszechniające strzelectwo sportowe. Tylko w 2023 roku kierowany przeze mnie resort przeznacza na ten cel 35 mln zł.

Na rzecz sportu powszechnego

Ze szczególną uwagą tworzymy nowe programy aktywizujące dzieci i młodzież. Aktywność fizyczna to jeden z podstawowych elementów profilaktyki otyłości, a także szeregu innych chorób cywilizacyjnych, z którymi zmaga się nasze społeczeństwo. Zdrowy styl życia, wprowadzenie zdrowych nawyków i regularne uprawianie sportu pozwalają dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Musimy jednak działać u podstaw, pokazując korzyści płynące z aktywności fizycznej już najmłodszym Polakom Stąd też absolutnie nowe i przełomowe w swoich założeniach projekty. Pierwszy z nich to program „Sportowe Talenty” kierowany do uczniów polskich szkół, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Mamy za sobą udany pilotaż, w którym udział wzięło ponad 50 proc. placówek z Lubelszczyzny i ponad 60 proc. z Opolszczyzny. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 „Sportowe Talenty” znajdą się w podstawie programowej szkół. Program przewiduje obowiązkowe testy sprawnościowe przeprowadzane podczas lekcji wychowania fizycznego. Dzięki nim nie tylko będziemy mieli szansę odkrywać najbardziej utalentowanych sportowo uczniów, lecz także uzyskamy kompleksową diagnozę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, co pomoże nam wprowadzać systemowe rozwiązania przeciwdziałające niepokojącym zjawiskom takim jak zła dieta czy pogarszająca się ogólna sprawność ruchowa społeczeństwa.

Zdecydowałem także o wprowadzeniu w życie w 2023 roku innowacyjnego programu „Prozdrowotnych Wakacyjnych Półkolonii”, na który przeznaczyliśmy 50 mln zł, a który obejmuje zasięgiem ponad 150 tys. dzieci. Uczestnicy wakacyjnych turnusów mieli zagwarantowane co najmniej trzy godziny aktywności fizycznej dziennie, a także warsztaty psychologiczne, dietetyczne oraz konsultacje fizjoterapeutów. Dodatkowo, rodzice – w formie indywidualnego dzienniczka – otrzymali rekomendacje specjalistów , jakie działania powinni podjąć, by poprawić kondycję i zdrowie swoich dzieci. Wraz z Fundacją LOTTO przygotowaliśmy także ofertę sportowych obozów wyjazdowych dla młodzieży w ramach programu „Sportowe Wakacje+”. Konsekwentnie rozwijamy także rządowy program „Klub” (270 tys. odbiorców) i program „Szkolny Klub Sportowy” (średnio 300 tys. odbiorców). Poza najmłodszymi inwestujemy również w inne grupy społeczne – osoby dorosłe, seniorów oraz mieszkańców wsi.

Rok igrzysk

Równie istotne co wspieranie sportu powszechnego jest dla mnie rozwój sportu wyczynowego. Tylko w 2023 roku na przygotowania reprezentantów Polski do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 przeznaczyliśmy prawie 150 mln zł, tyle samo znalazło się w budżecie inwestycji strategicznych dla rozwoju polskiego sportu. Za nami udana, największa w historii Polski multidyscyplinarna impreza sportowa – III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. W ciągu 12 dni siedem tysięcy sportowców z 49 reprezentacji walczyło w 29 dyscyplinach na arenach zlokalizowanych w 13 miastach Polski. Większość zawodów odbyła się w randze mistrzostw Europy lub kwalifikacji olimpijskich. Biało-czerwoni imponowali formą, wywalczyli 50 medali, zajmując 6. miejsce w klasyfikacji medalowej. Zdając wzorowo sportowy i organizacyjny test Polska pokazała gotowość do przeprowadzania największych imprez sportowych, z igrzyskami olimpijskimi na czele.

Igrzyska Europejskie to również świetny przykład realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w miastach, które otrzymały rządowe dofinansowanie modernizacji istniejącej infrastruktury – w tym infrastruktury sportowej, na co przeznaczyliśmy ponad 210 mln zł. Igrzyska pokazały Polskę jako piękną, bezpieczną destynację, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego postrzegania na świecie przez pryzmat międzynarodowej turystyki przyjazdowej.

W skali krajowej, zakończony w 2023 roku program „Polski Bon Turystyczny” również okazał się wielkim sukcesem – z bonu skorzystało 7,3 mln dzieci, w projekcie wzięło udział blisko 29 tys. przedsiębiorców, a do branży turystycznej przetransferowane zostały 3,2 mld zł. Analiza efektywności narzędzi wykorzystanych w programie pozwoli nam w najbliższej przyszłości podjąć kroki mające na celu dalsze zwiększanie przychodów w sektorze turystycznym.

Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki

