Postawiliśmy na wszechstronny rozwój

Branża gier na pieniądze to liczący się segment, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki kraju, uczestnicząc w globalnym trendzie zwiększania udziału rozrywki w generowanym PKB; wspiera także cele społeczne, zwłaszcza sport i kulturę – pisze Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Początek XXI w. nie wskazywał jednoznacznie, że będą nas czekać wielkie geopolityczne zmiany, które na zawsze zmienią obraz współczesnego świata. Dziś już nawet zapoczątkowany w 2007 r. kryzys finansowy w USA wydaje się niegroźnym, choć trudnym czasem w historii.

Zapowiedzią nadchodzących czarnych dni była aneksja Krymu w 2014 r. Można powiedzieć, że Rosja sondowała wtedy świat, powoli przygotowując się do ataku na Ukrainę. W 2020 r. wybuchła pandemia COVID-19, która stała się zagrożeniem dla całego świata. Nie zdążyliśmy się po niej otrząsnąć, kiedy w lutym 2022 r. Rosja w bezprecedensowy i absolutnie barbarzyński sposób zaatakowała Ukrainę.

Wojna wywołała kryzys humanitarny, zaburzyła poziom wydobycia surowców, przerwała łańcuchy dostaw oraz załamała gospodarki wielu państw na skalę, która jeszcze wiele lat będzie szacowana. Jeśli można mówić o „czarnych łabędziach” naszych czasów, to pandemia oraz wojna w Ukrainie z całą pewnością mogą być określone tym mianem.

Polska, będąc krajem przyfrontowym, stała się państwem dla Europy szczególnym. Z jednej strony jesteśmy buforem odgradzającym zachodnią Europę od ogarniętego wojną obszaru, z drugiej – staliśmy się drugim domem dla szukających schronienia obywateli Ukrainy. Ponadto pełnimy funkcję kraju tranzytowego. Wszystkie te zadania z kilku względów, m.in. z powodu działań wojennych i niepewnej sytuacji na Białorusi, są dla nas nowe. Sprostanie nowym obowiązkom i potrzebom wymagało podejmowania szybkich decyzji, od których w wielu przypadkach zależało ludzkie życie. W tym wszystkim zapewne najgorsze jest to, że dziś, gdy powstaje ten tekst, nie wiemy, kiedy zakończy się wojna, a zatem kiedy Ukraińcy przy wsparciu sąsiadów i sojuszników będą mogli odbudować swoje domy, miasta i całą zniszczoną infrastrukturę. Powrót do normalności nie wskrzesi ofiar, nie zagoi ran, nie pozwoli zapomnieć o tragedii i traumie milionów osób, ale pozwoli na start w nową i – miejmy nadzieję – bezpieczną, lepszą przyszłość.

Wyzwania dla gospodarki

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wojna, podobnie jak i wcześniejsza pandemia, sprawiła, iż nasza rzeczywistość stała się mniej przewidywalna. Dotyczy to wielu sfer życia, w tym gospodarki. A w końcu to od jej kondycji zależy tempo przejścia przez ten czas.

W tej sytuacji ważne jest, aby te gałęzie aktywności i przedsiębiorstwa, które mają stabilne przychody, a nawet je zwiększają, stały się motorem gospodarki. Tu nie chodzi wyłącznie o patriotyzm gospodarczy, solidarność gospodarczą, lecz po prostu o nasze jutro.

Kolejnym elementem, który jest niezwykle istotny w wymagających czasach, jest prawidłowe zarządzanie na każdym szczeblu. Szybkość podejmowania decyzji, analiza danych służąca podejmowaniu tychże decyzji, stały monitoring zmian, ale także poszukiwanie możliwości dywersyfikacji dostaw, nowych odbiorców, współpraca wielu branż mająca na celu nie tylko gospodarczy, ale również prospołeczny aspekt – to elementy budujące lepszą przyszłość.

Koło zamachowe

Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe wzrosły z ponad 2,3 mld zł w 2016 do 5,3 mld zł w 2022 r. (w tym na sport 1,01 mld zł, a na kulturę 270 mln zł). Oznacza to, że udało się stworzyć regulacje uwalniające potencjał biznesu, zabezpieczające dochody państwa, wspierające społeczeństwo oraz chroniące graczy. Środki pieniężne wpłacone przez branżę do budżetu państwa za 2022 r. pozwoliłyby na zbudowanie 529 hal sportowych w naszym kraju, co pokazuje, iż w każdym powiecie w Polsce mogłoby stanąć 1,4 takiej hali.

Według raportu Szkoły Głównej Handlowej Totalizator Sportowy w 2021 r. odpowiadał za 64 proc. przychodów ze sprzedaży w całej branży hazardowej, podczas gdy wypłacił 66 proc. wygranych w całej branży. Udział ten wzrósł w porównaniu z 2020 r., gdy Totalizator Sportowy odpowiadał za 57 proc. przychodów ze sprzedaży oraz 58 proc. wypłaconych wygranych.

Najlepszą receptą na zmieniającą się rzeczywistość jest wszechstronny rozwój

Spółka postawiła właśnie na tę kartę. Skupiliśmy się na intensyfikacji działań wokół rozwoju omnichannelowego modelu działalności. Wzrasta sprzedaż zarówno tradycyjnych gier liczbowych, loterii pieniężnych, jak i produktów sprzedawanych online. Przez cały czas zwiększa się liczba punktów sprzedaży, a także rośnie liczba partnerów biznesowych. Z zadowoleniem obserwujemy wzrastającą popularność kasyna online oraz sieci salonów gier, które oprócz generowanych przychodów wpływają na ograniczenie szarej strefy, dając klientom bezpieczną rozrywkę.

Na zwiększeniu przychodów korzysta nie tylko Skarb Państwa, lecz także dosłownie wszyscy obywatele Polski – również przez rekordowo wysokie kwoty dopłat przekazywanych przez spółkę na rzecz sportu i kultury. W 2022 r. było to ponad 1,3 mld zł. To z tych pieniędzy są finansowane przez resorty sportu i kultury różnego rodzaju inicjatywy, remonty i budowy obiektów itd. Do tego ponad 39 mld zł przychodu w 2022 r. przy 26 mld zł rok wcześniej pokazuje, jak szybko rozwija się spółka i jej wszystkie linie biznesowe.

Nasze wyniki są efektem najlepszej możliwej strategii. Stały rozwój to jej podstawa. W Totalizatorze Sportowym zdajemy sobie sprawę z tego, że dzięki pracy na rzecz osiągania coraz lepszych wyników spółka staje się też coraz ważniejszym podmiotem wspierającym istotne obszary społeczno-gospodarcze, a co za tym idzie – odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów.

Nie zapominamy przy tym o obywatelach Ukrainy, dla których prowadziliśmy i nadal prowadzimy różnego rodzaju akcje pomocowe. Wcześniej realizowaliśmy projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Właśnie tak widzimy swoją rolę – firmy stale zwiększającej przychody, których część w postaci podatków zasila budżet państwa, oraz firmy wrażliwej społecznie, wspierającej sport i kulturę, ale także – kiedy sytuacja tego wymaga – pomagającej w innych obszarach.

Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

