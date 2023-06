Wielka Brytania ma dość! Rzuca wyzwanie Iranowi!

Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly zarzucił w piątek Iranowi, że dostarcza Rosji amunicję, którą ta wykorzystuje w wojnie na Ukrainie. To pierwsze oskarżenie tego typu ze strony brytyjskiego rządu.

„Iran zapewnia Rosji stały strumień broni i amunicji, która jest wykorzystywana do zabijania cywilów na Ukrainie. W zamian Rosja dostarcza Iranowi zaawansowaną technologię wojskową, wsparcie finansowe i porady, które reżim może wykorzystać do grożenia naszym partnerom na Bliskim Wschodzie i tłumienia protestów” - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji.

Oświadczenie to nastąpiło po tym, jak Stany Zjednoczone opublikowały nowe dane wywiadowcze dowodzące, że Iran dostarcza Rosji setki śmiercionośnych dronów.

Jak podkreśla stacja Sky News, to pierwszy przypadek, gdy przedstawiciel brytyjskiego rządu zarzuca Iranowi przekazywanie Rosji także amunicji. Na początku tego tygodnia stacja ta ujawniła pochodzący z września zeszłego roku domniemany kontrakt w sprawie sprzedaży przez Iran Rosji próbek amunicji różnego typu, co jak się podejrzewa, było wstępem do dalszych dostaw. Według źródła, które udostępniło ten kontrakt, jest to pierwszy twardy dowód na to, że współpraca wojskowa Moskwy i Teheranu dotyczy także amunicji.

PAP/ as/