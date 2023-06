KE nagina prawo na korzyść Niemiec

Polska ma dwa miesiące, aby ustosunkować się do zastrzeżeń KE oraz przyjąć niezbędne środki. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej. Termin "strefa wolna od LGBT" rozpowszechnił aktywista LGBT Bart Staszewski robiąc zdjęcia fałszywych tablic z takim napisem, które umieszczał przed wjazdem do niektórych miast