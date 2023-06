Paweł Nierada z BGK na Forum Wizja Rozwoju: Polska jest krajem atrakcyjnym do inwestowania

Tysiące gości, setki ekspertów i dziesiątki dyskusji, w których podejmowano tematykę najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką, m.in. w zakresie inwestycji, energetyki, innowacji czy zdrowia. Partnerem Strategicznym VI edycji gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju był Bank Gospodarstwa Krajowego, którego przedstawiciele wzięli udział w licznych debatach

Inauguracyjną sesję VI edycji Forum Wizja Rozwoju, w której udział wzięli minister finansów Magdalena Rzeczkowska, wiceprezes BGK Paweł Nierada oraz prezes zarządu Gaz-System Marcin Chludziński, poprzedziło wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego.

Polska dysponuje odpowiednim potencjałem ekonomicznym, społecznym oraz naukowym, aby zostać jednym z liderów globalnego sektora nowych technologii. Mikroprocesory i układy scalone są ropą naftową XXI wieku i to dzięki inwestycjom w ich produkcję polska gospodarka może awansować do pierwszej ligi – mówił szef rządu nawiązując do ogłoszonej raptem kilka dni przed Forum inwestycji Intela w Polsce.

Według premiera, Polska stoi dziś przed unikalną szansą wzięcia udziału w czwartej rewolucji przemysłowej i to nie w charakterze naśladowcy czy dostarczyciela półproduktów, ale samodzielnego podmiotu, rozwijającego autorskie, najnowocześniejsze technologie. Kluczową rolę odegrać ma przy tym połączenie elastyczności i innowacyjności polskich przedsiębiorców ze wsparciem oraz inwestycjami polskiego rządu.

Premier przedstawił również najnowsze dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki w ciągu ostatnich lat. Podkreślał, że nasz kraj pochwalić się dziś może jednym z najwyższych poziomów skumulowanego wzrostu gospodarczego wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej i krajów OECD:

Porównując ostatni kwartał 2019 roku, czyli ostatni sprzed pandemii, do pierwszego kwartału tego roku, za który mamy pełne dane, polska gospodarka urosła o ponad 11 proc. W analogicznym okresie gospodarka naszych południowych, czeskich sąsiadów zaliczyła ujemny wzrost skumulowany – zauważył Mateusz Morawiecki i przyznał, że niezwykle go cieszy obecność w takich miejscach, jak gdyńskie Forum Wizja Rozwoju.

Bezpośrednio do słów premiera odniósł się w swojej wypowiedzi dla mediów Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Trudno o lepsze wprowadzenie do tematyki kongresu niż ogłoszona kilka dni temu inwestycja Intela w fabrykę półprzewodników w Polsce. To inwestycja z najwyższej półki, w najbardziej nowoczesny i innowacyjny sektor wysokich technologii. Inwestycja istotna wartościowo, bo 4,6 miliarda dolarów, to kwota która robi ogromne wrażenie. To wszystko w kontekście trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego. To pokazuje, że paradoksalnie szansa dla przyspieszonego rozwoju naszej gospodarki jest. To jest szansa realna. Nie tylko dla Gdyni, Trójmiasta czy Świnoujścia, ale szerzej, poprzez rozwój całej infrastruktury portowej, kolejowej, drogowej, także tej związanej z transportem ropy czy gazu jest wielką szansą dla całej naszej gospodarki. Także wielką szansą dla wszystkich krajów całego regionu - mówił Nierada.

Do słów szefa rządu odnosili się także prelegenci sesji inauguracyjnej, w której rozmawiano o wyzwaniach, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę.

To nie były łatwe lata dla rynków finansowych. Najpierw pandemia, później rosyjska agresja na Ukrainę. Dziś jednak możemy mówić o tym, że pomimo zmiany globalnego ekosystemu, Polska wciąż jest krajem atrakcyjnym do inwestowania, co widać po ostatnich dużych inwestycjach w Polsce - mówił wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Paweł Nierada przypomniał, jak wielką rolę już na samym początku rosyjskiej agresji odegrał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który otworzył w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) specjalne konto, na które darczyńcy mogą wpłacać pieniądze, a z własnych środków BGK przekazał na nie 30 mln zł. To oczywiście nie była jedyna pomoc udzielana Ukrainie przez BGK, bo to wsparcie było wielopłaszczyznowe. Warto przypomnieć tu choćby o tym, iż jednym z przejawów tej pomocy było zawiązanie współpracy pomiędzy KE, BGK oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM), która pozwoliła na przekazanie 9,3 mln euro, za które sfinansowano zakup m.in. 25 profesjonalnie wyposażonych karetek, artykuły higieniczne i medyczne – w tym tomograf komputerowy oraz żywność.

W swojej wypowiedzi na panelu inauguracyjnym wiceprezes Nierada opowiadał o szczegółach tej pomocy i odnosił się do tego, na jakich warunkach Polska może w przyszłości wziąć udział w odbudowie Ukrainy. W ocenie wiceprezesa BGK, główną rolę w tej odbudowie będą odgrywać relacje polskich i ukraińskich przedsiębiorców, a nie wielomiliardowe kontrakty:

Już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę uruchomiliśmy cały szereg instrumentów finansowych, które miały być wsparciem dla Ukraińców. Wspieraliśmy ich także finansowo. Byliśmy też dysponentem funduszy covidowych i udało nam się przekonać Komisję Europejską, że można te środki wykorzystać np. na zakup dla Ukraińców karetek w Polsce. Wspieraliśmy i wspieramy też drobną przedsiębiorczość na Ukrainie, tak żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby Ukraińców. W kwestii odbudowy tego kraju trudno oszacować to, jaką rolę odegrają w tym procesie polskie firmy, bo tu jest za dużo zmiennych. Mamy oczywiście bardzo dobre relacje z Ukrainą, także w kontekście rynków finansowych, ale musimy pamiętać, że tu będziemy rywalizować z całym szeregiem państw znacznie zamożniejszych od nas - podsumowywał tę część dyskusji Paweł Nierada.

Wiceprezes BGK był również prelegentem w debacie „Inwestycje w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju”, gdzie przypomniano, że trudne czasy wymagają mądrych decyzji i przemyślanych inwestycji, zarówno wymiarze lokalnym, jaki i tych, których zasięg będzie dotyczył całego regionu. Jak szukać funduszy na te inwestycje?

Jako BGK pomagamy w finansowaniu bardzo różnych inwestycji z różnorodnych sektorów gospodarki. Chciałbym, abyśmy jednak mieli świadomość różnic i tego, że inwestycje tzw. “twardej infrastruktury”, drogi czy linie kolejowe, zawsze wymagają silnego wsparcia budżetowego. Czym innym jest też np. finansowanie SMR-ów, gdzie możemy bardzo precyzyjnie określić ścieżkę zwrotów i nakładów finansowych. Tu inna jest kontrybucja do gospodarki niż np. w przypadku linii kolejowych. Rozpoznanie i znajdowanie właściwych rozwiązań do pobudzania inwestycji, to jest właśnie nasze zadanie. Współpraca z taką instytucją, jak BGK pozwala na zarysowanie takiej perspektywy i takiego planu finansowego, który pozwoli nie narazić inwestora na problemy czy utratę płynności finansowej - opisywał Paweł Nierada.

W innej debacie, w której rozmawiano o „Wpływie transferu nowoczesnych technologii z instytutów badawczych na polski przemysł”, Radosław Kwiecień, członek zarządu BGK wspominał o tym, iż “szansa rozwoju gospodarki powinna opierać się na nowoczesnym przemyśle”.

W Banku Gospodarstwa Krajowego jeden z programów modelu biznesowego skupia się właśnie na wspieraniu przemysłu, jego technologii i innowacyjności - mówił Radosław Kwiecień.

O tym, iż pandemia rosyjska agresja na Ukrainę “przyspieszyła wiele procesów związanych z pracą zdalną i hybrydowym modelem działania, dywersyfikacją źródeł energii, rozwojem OZE, czy inwestowaniem w bezpieczeństwo” mówił z kolei Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego na panelu “Wpływ kryzysów na trzecią dekadę XXI wieku”.

