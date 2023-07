Prezes Paweł Borys z Polskiego Funduszu Rozwoju nagrodzony Złotą Wstęgą na gali Forum Wizja Rozwoju

Jak co roku na Forum Wizja Rozwoju – największym kongresie gospodarczym w północnej Polsce, ważne miejsce wśród zaproszonych gości zajęli przedstawiciele instytucji, które odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym. Wśród nich także prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który w tym roku odebrał nagrodę Złotej Wstęgi za inwestycje dla Polski

Przedstawiciele PFR wzięli udział w debatach oraz licznych rozmowach, a sam Fundusz wielokrotnie był wymieniany jako przykład skutecznego wsparcia państwa dla licznych inicjatyw prorozwojowych.

Siedem lat służby Polsce

Złota Wstęga Forum to nagroda szczególna i prestiżowa, która rok rocznie przyznawana jest osobom i instytucjom mającym szczególne zasługi w rozwoju konkretnych ważnych społecznie dziedzin. Dość wspomnieć, że obok Borysa, który otrzymał laury w kategorii: Inwestycje dla Polski, podczas uroczystej gali wyróżnione zostały panie minister: Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, za działanie na rzecz wspierania polskich rodzin oraz Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, za przygotowanie pomocy jakiej Polska udzieliła walczącej z najeźdźcom Ukrainie i jej obywatelom szukającym schronienia w Polsce oraz za wprowadzenie e-faktur – rozwiązania, bardzo oczekiwanego przez przedsiębiorców. Nagrodzono także wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha za dialog samorządowy oraz przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich Marka Kowalskiego.

Jak zauważył podczas przemówienia po wręczeniu nagród prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, nagroda została przyznana mu w momencie szczególnym:

Otrzymuje tę nagrodę w szczególnym momencie, ponieważ pełnię funkcję prezesa PFR już siedem lat. Kiedy przychodziłem do PFR rozmawiałem ówczesnym z wicepremierem odpowiedzialnym za gospodarkę – Mateuszem Morawieckim – o tym jak widzę misję, która stoi przez Funduszem. Miałem taką wizję, żeby samorządy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje naukowe mogły liczyć na wsparcie, jakie otrzymują europejskie firmy w Niemczech, Włoszech czy Francji. Dziś widzę, że ten cel jest realizowany, a z naszej pomocy mogą korzystać ważne polskie podmioty, które budują polską siłę gospodarczą. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników PFR, za co chciałem im z tego miejsca podziękować – podsumował prezes Paweł Borys.

Wsparcie dla Polskich firm

O tym, jak wielkie znaczenie dla rozwoju polskich firm ma Polski Fundusz Rozwoju najlepiej świadczy przykład bydgoskiej PESY. Podczas tegorocznej gali na Forum Wizja Rozwoju, to właśnie bydgoskiej przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją taboru szynowego odebrało nagrodę gospodarczą w kategorii ekomobilność. Jak zauważył wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak, sukces szynowej spółki to efekt m.in. odpowiedniego zarządzania i wsparcia, które otrzymała w trudnych czasach pandemicznych. - Kapitał rodzimy związany z Skarbem Państwa jest bardziej cierpliwy. Zazwyczaj, podejmując decyzje kapitał nie kieruje się tylko jednym czynnikiem. Gdyby właścicielem PSEY był przedsiębiorca prywatny, zagraniczny to dawno by ją odpuścił. Gdyby nie zaangażowanie rodzimego kapitału, PFR, rządu, tej firmy by nie było. Dzisiaj PESA staje na nogi i z nadzieją patrzy w przyszłość – zauważył wiceszef PFR, a sama PESA znowu sięga po najwyższe laury.

Jak mówili podczas kongresowych debat i rozmów zarządzający Polskim Funduszem Rozwoju, priorytetami dla Funduszu są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, a także realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Te czynniki w ogromnym stopniu budują kapitał Polski, a jak zaznaczył podczas ceremonii otwarcia kongresu gospodarz imprezy rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kadm. prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht, to właśnie kapitał buduję bezpieczeństwo Polski, także to militarne.

Stabilność i innowacje

Patronat honorowy nad Forum Wizja Rozwoju objął premier Mateusz Morawiecki, który w inauguracyjnym wystąpieniu ocenił stan polskich przedsiębiorstw i gospodarki w tych jakże trudnych chwilach, w jakich od kilku lat znalazł się świat, a szczególnie nasza część Europy.

Ostatnie wstrząsy, ostatnie ciosy, można przyrównać do walk bokserskich. Bardzo dobrych bokserów poznaje się po tym jak wyprowadzają ciosy, ale jeszcze lepszych bokserów poznaje się po tym jak przyjmują ciosy. Polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy przyjęli te ciosy w bardzo umiejętny sposób - mówił premier.

Jedną z instytucji, która pomogła naszym firmom przetrwać ostatnie kryzysy jest właśnie Polski Fundusz Rozwoju. Obecni na kongresie przedsiębiorcy otwarcie mówili o tym, że to właśnie Fundusz pozwolił im przetrwać na rynku w trudnych czasach pandemii i wojny. Co więcej, podczas licznych paneli prelegenci zwracali uwagę, że podobna instytucja powinna być powołana dla wsparcia innych podmiotów np. mediów. Wspominał o tym m.in. dziennikarz Miłosz Manasterski podczas debaty o repolonizacji, postulując powołanie odpowiednika PFR do wspierania mediów z polskim kapitałem.

Jednym z kluczowych zadań, które bierze na siebie Fundusz jest wspieranie innowacyjności, o czym wspominał podczas swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki:

Polska potrzebuje zastrzyku innowacyjności, tego, co pozwoli aby w niektórych technologiach, przemysłach i sektorach gospodarki, to Polska i polskie firmy wytyczały kierunek rozwoju”. Premier wyjaśnił, że „śmiało rozwijamy nasze skrzydła (…) bo to oznacza, że mamy szansę zaoferować polskiemu społeczeństwu coś bezcennego - rozwój o charakterze wysokiej jakości, takiej który będzie oznaczał dalszą trwałość o społeczeństwo i redukcję ubóstwa”.

A to właśnie PFR jest instytucją, która pomaga rozwijać te skrzydła naszym przedsiębiorstwom.

Bezpieczeństwo Polski

Kolejnym z zadań, do którego został powołany Polski Fundusz Rozwoju jest wspomniana już wcześniej sprawa bezpieczeństwa naszego kraju. Mówił o tym podczas panelu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

Wojna u naszych grani pokazała, że Polska musi tak zmieniać model gospodarczy i energetyczny, żeby jak najsilniej uniezależniać się od partnerów zewnętrznych. Oczywiście, tu niezwykle jest istotny kontekst wojenny, dlatego musimy doprowadzić do sytuacji, aby jak najwięcej energii wytwarzać w Polsce i to w systemie rozproszonym. Naszym zadaniem jest wspieranie tych polskich przedsiębiorstw i ośrodków naukowych, które postawiły sobie za cel podniesienie poziomu naszej energetyki. W tym obszarze dzieje się naprawdę wiele – wyjaśnił Bartłomiej Pawlak.

Misja, która stoi przed PFR jest jasno określona, a fakt, że prezes Funduszu Paweł Borys wykonuje ją nieprzerwanie od samego początku, w czasach ogromnych światowych turbulencji, pokazuje, że wizja działalności Funduszu staje się realnym osiągnięciem.

Kierując się przestrogą, że mówiąc o własnych sukcesach trzeba być ostrożnym, bo bez wątpienia znajdą się tacy, którym nie będą one w smak, chciałem bardzo przeprosić za tę nagrodę – zażartował podczas rozdania nagród Paweł Borys.

Piotr Filipczyk

