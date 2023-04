O energii atomowej na Forum Wizja Rozwoju

19 i 20 czerwca 2023 r. w Gdyni odbędzie się VI edycja Forum Wizja Rozwoju. To jedno z ważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, gromadzących wybitnych ekspertów, komentatorów gospodarczych, przedstawicieli świata biznesu oraz władz, którzy podczas debat dyskutować będą nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką. Jednym z nich jest energetyka jądrowa, która będzie budować naszą niezależność energetyczną.

Cały świat zmaga się ze skutkami kryzysu energetycznego, który spowodował gwałtowne skoki cen surowców i pokazał, jak ważne jest budowanie niezależności energetycznej w oparciu o własne krajowe źródła energii. Jak podkreśla Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, dla Polski priorytetami w dziedzinie energetyki powinna być suwerenność. Już teraz widzimy spore zmiany w miksie energetycznym, co objawia się rosnącym udziałem OZE. Modernizacja bloków węglowych oraz stworzenie nowych elektrowni w technologii CCGT to rozwiązania odpowiadające dzisiejszym potrzebom. Jednak patrząc długofalowo wydaje się, że cele klimatyczne osiągniemy dzięki atomowi.

Chociaż elektrownie jądrowe funkcjonują w wielu krajach, również w tych sąsiadujących z Polską, to nasz kraj przez lata nie był w stanie zmierzyć się z tym przedsięwzięciem. Złe wspomnienia związane z katastrofą w Czarnobylu również nie przysparzały popularności projektom atomowym. Prawda jest taka, że reaktory najnowszej generacji są bardzo bezpieczne, odporne na zewnętrzne uszkodzenia i znacząco różnią się konstrukcją od tych z czasów ZSRR. Zapewnione są też lepsze środki chłodzenia. Musimy zdać sobie również sprawę, że zgodnie z wyliczeniami wielu ekspertów paliwa kopalne, na których w dużej mierze się opieramy, wyczerpują się. Atom zapewnia też korzyści ekonomiczne, gdyż wytworzenie energii poprzez rozszczepienie pierwiastków jest mniej kosztowne niż w przypadku pracy konwencjonalnej kopalni węglowej. Duże nakłady finansowe wiążą się jednak z samym wybudowaniem elektrowni jądrowej.

Polskie władze oszacowały, że powstanie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu w gminie Choczewo, którą mają pomóc zbudować Amerykanie oraz stworzenie elektrowni w Pątnowie, może pochłonąć nawet 184 mld zł. To dużo, ale warto pamiętać, że to przede wszystkim inwestycja w naszą suwerenność. Potwierdza to choćby fakt, że o „szybkie i masowe inwestycje w sektor atomowy” zaapelowała parlamentarna Komisja ds. Suwerenności Energetycznej we Francji. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma ruszyć w 2033 roku. Jak zapewnia Minister Anna Moskwa, do 2040 roku 73 proc. energii w Polsce ma pochodzić z OZE i właśnie atomu. Po wybudowaniu wszystkich reaktorów ich moc wynosiłaby 8,8 - 11,8 GWe (gigawatów elektrycznych). Energetyka jądrowa, jak praktycznie każde źródło zasilania, posiada swoje wady, wśród których wymienia się choćby kwestię radioaktywności odpadów i dostępności uranu. Jest to jednak z całą pewnością duża inwestycja napędzająca gospodarkę pomorską, jak i krajową, która zapewni też wiele nowych miejsc pracy.

Podczas VI Forum Wizja Rozwoju przewidziano wiele debat, na których podnoszona będzie kwestia energetyki. Zapraszamy do śledzenia relacji z panelu „Rozwój energetyki jądrowej w Polsce” czy „Dekarbonizacja polskiej energetyki”

