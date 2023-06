Czy ZUS jest gotowy na 800 Plus?

Podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 zł zostanie wdrożone w sposób płynny, bez potrzeby składania wniosku ani podejmowania kontaktu z ZUS - zapewniła PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS przypomniała, że świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w tym programie.

Prezes Zakładu zapewnił, że ZUS będzie przygotowany do zmian w programie „Rodzina 500 plus”. „Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 r. wysokości tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało składania do ZUS nowych wniosków. Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS” – zaznaczyła prof. Uścińska.

Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. „Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco” – dodała szefowa ZUS.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na portalu Emp@tia albo w bankowości elektronicznej jednego z kilkudziesięciu banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Termin wypłaty świadczenia można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na PUE ZUS.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Jak przekonuje, jest ona dostosowana do ekranów smartfonów i tabletów, a do tego zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin. Za jej pomocą można złożyć wniosek nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie Dobry Start. Nabór wniosków na to ostatnie świadczenie zostanie otwarty 1 lipca.

Jeśli ktoś nie złożył jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, powinien zrobić to do końca czerwca, co pozwoli uzyskać wypłatę świadczenia za ten miesiąc. Wniosek złożony w lipcu oznacza, że prawo do 500 plus będzie przysługiwać dopiero od lipca jako miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy składamy wniosek na nowo narodzone dziecko. Wtedy mamy na złożenie wniosku trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka, aby prawo do świadczenia zostało ustalone od tej daty.

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500 plus w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

