800 plus nie dla cudzoziemców opuszczających nasz kraj?

Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, zapowiedział w Sejmie budowę kompleksowego systemu, który pozwoli w trybie natychmiastowym zawiesić świadczenie każdemu cudzoziemcowi, który pobiera je w Polsce w momencie, kiedy wyjeżdża on do innego kraju. Dodał, że rząd spodziewa się tu dużych oszczędności, ponieważ takich osób jest u nas dużo.

Podczas sejmowej debaty nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, wiceszef MSWiA odniósł się do poprawki zgłoszonej przez PiS dotyczącej uzależnienia uzyskania świadczenia 800 plus nie tylko od realizowania obowiązku szkolnego, ale także od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. „Nie będę mógł poprzeć tej poprawki. Natomiast zgadzam się z nią kierunkowo” – oświadczył Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

System ma powstać w kilka miesięcy

„W związku z tym, że ustawa jest czasowa – obowiązuje do końca września 2025 roku, jesteśmy w stanie bardzo szybko postawić system informatyczny, który będzie badał pobyt na terytorium Polski z wykorzystaniem systemu ZUS, natomiast koszt tej nakładki i bardzo krótki okres” (obowiązywania ustawy – red.) „wydaje nam się być wyższy niż oszczędności, wynikające z tego, że uszczelnimy system” – wyjaśnił Duszczyk.

„Wymyśliliśmy inny system, który chcemy wprowadzić w najbliższych miesiącach, żeby odpowiedzieć na wyzwanie związane ze wszystkimi cudzoziemcami, którzy pobierają świadczenia w Polsce” – zapowiedział wiceminister.

Nawet 150 tys. dzieci z Ukrainy poza systemem edukacji

Z kolei Joanna Mucha, wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapytana o liczbę ukraińskich dzieci, które przebywają w Polsce nie realizuje obowiązku szkolnego, przyznała że jest to bardzo trudne do określenia. „_Organizacje pozarządowe mówiły, że dzieci, które są poza systemem polskiej edukacji może być nawet 150 tys. Z naszych szacunków wynika, że ta liczba jest znacznie mniejsza, (…) mieści się między 60 a 80 tys. dzieci – powiedziała.

Mucha wskazała na dużą rolę do odegrania przez ukraińskich psychologów w Polsce. „Potrzebujemy psychologów, którzy płynnie znają język ukraiński po to, aby (ukraińskie – red.) dzieci trafiały właśnie do nich, jeśli będą potrzebować pomocy” – przyznała wiceminister MEN.

PAP

