Węgiel ze świadectwem jakości

W 2022 roku pierwszy raz w historii indywidualni odbiorcy węgla opałowego - gospodarstwa domowe otrzymały dzięki sklepowi internetowemu Polskiej Grupy Górniczej S.A. powszechnie dostępną możliwość zakupu węgla w cenach producenta, bez pośredników i na masową, niespotykaną wcześniej skalę

E-sklep PGG S.A. radykalnie zmienił polski rynek węgla na korzyść klienta, a dzięki ostatnim promocjom w sprzedaży internetowej ceny opału dla domów i mieszkań praktycznie wróciły już do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

Przez ponad 25 lat rynek węgla dla odbiorców indywidualnych polegał na dystrybucji bezpośredniej w kopalniach, a sprzedaż w składach na terenie kraju oraz transport zdominowali liczni pośrednicy, doliczający prowizje na kolejnych etapach łańcucha dostaw. Decyzja PGG S.A. największego producenta węgla o uruchomieniu powszechnej sprzedaży przez internet, a także zbudowanie od podstaw firmowej sieci przewoźników i składów (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) pod kontrolą PGG S.A. doprowadziły do efektywnej reorganizacji rynku węgla. Zmiany są bardzo korzystne dla klientów.

Polska Grupa Górnicza S.A. cały czas rozbudowuje ofertę swojego sklepu internetowego, proponując atrakcyjne obniżki i promocje oraz ułatwienia procedur. Do końca czerwca w e-sklepie obowiązuje promocja „Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę”, co oznacza nie tylko oszczędności w domowym budżecie, ale też gwarancję dostępności towaru w drugim, odbieranym później, zamówieniu. Kolejną nowością są obowiązujące od 19 czerwca do końca lipca 2023 r., niższe ceny węgla grubego z rybnickich kopalń. Za niego klienci zapłacą tylko 1100 zł za tonę. Tym samym, najnowsza oferta PGG S.A. spowodowała, że średnie ceny opału dla domów i mieszkań praktycznie wróciły już do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

Warto podkreślić, że ze sklepu internetowego PGG S.A. korzystają miliony Polaków. W e-sklepie zarejestrowało już prawie milion sto tysięcy osób, a rekordy zainteresowania padały w lipcu i sierpniu ubiegłego roku, gdy jednocześnie e-sklep notował od 5,5 do 10 mln jednoczesnych odwiedzin. W całym 2022 r., który również okazał się rekordowy po skierowaniu przez spółkę do e-sklepu całej produkcji węgla opałowego z kopalń, sklep internetowy PGG S.A. miał prawie 9 mln nowych użytkowników. Dla porównania rok wcześniej w e-sklepie zarejestrowanych było tylko 800 użytkowników, a witryna miała zaledwie 15 mln odsłon.

Dziś nie ma już wątpliwości, że przeorganizowanie całej formuły sklepu internetowego okazało się bardzo dobrą decyzją.

Ruch i obroty w sklepie internetowym wzrosły lawinowo o tysiąc i więcej procent. Obsłużenie tak wielkiej sprzedaży było bardzo poważnym wyzwaniem dla informatyków i specjalistów logistyków PGG S.A. Nagle musieliśmy zacząć sprzedawać przez internet już nie kilka tysięcy ton węgla przez miesiąc, ale kilkadziesiąt tysięcy ton każdego tygodnia – wyjaśnia prezes spółki Tomasz Rogala.

W sumie PGG S.A. pokrywa aż 40 proc. zapotrzebowania Polaków na opał węglowy. W ciągu ostatniego roku do gospodarstw domowych trafiło przez e-sklep około 1,5 mln t dobrej jakości węgla.

Ze statystyk GUS wynika, że ceny dla odbiorców detalicznych w PGG S.A. były średnio dwukrotnie niższe od cen detalicznych na rynku, gdzie pośrednicy bezwzględnie korzystali z kryzysu, paniki i bardzo wysokich marż.

Polska Grupa Górnicza S.A. nadal będzie oferować mieszkańcom całego kraju, udostępniając opał w atrakcyjnych cenach producenta. Sklep internetowy PGG S.A. pozostanie najważniejszym w Polsce kanałem dystrybucji węgla dla domów i mieszkań. To jedyne w tej chwili miejsce na polskim rynku, gdzie na tak dużą skalę, z dostępem przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, można zamówić dostawę węgla opałowego o gwarantowanej jakości po najkorzystniejszej cenie – dodaje prezes.

Celem spółki jest, aby węgiel był nie tylko przystępny cenowo, ale też łatwo dostępny pod względem logistycznym, z wygodną formą dostawy w kwalifikowanym składzie jak najbliżej domu klienta. Aby sprostać zadaniu, w rekordowo krótkim czasie PGG S.A. zbudowała rozwiniętą sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, która dowiodła swej skuteczności m.in. w rządowym programie dystrybucji węgla przez samorządy, dowożąc duże wolumeny polskiego węgla nawet w odległe i trudniej dostępne rejony kraju.

Sieć KDW jest sukcesywnie powiększana i liczy obecnie już 154 składy w całej Polsce. Jak podkreśla prezes PGG S.A., zadaniem sieci KDW jest optymalne wykonywanie dostaw węgla. Chodzi o to, aby poszukiwany i tani węgiel trafiał dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, i aby koszty nie powiększały się na dalszych etapach dystrybucji.

Dotychczasowe doświadczenia handlowe przekonują nas, że optymalnym rozwiązaniem będzie dalsza dystrybucja węgla przez internet z wykorzystaniem firmowej sieci logistycznej KDW, która zapewnia klientom indywidualnym usługę przewozową o gwarantowanym standardzie i możliwie najniższej cenie rynkowej – uzupełnia prezes PGG S.A.

Do obowiązków partnerów PGG S.A. w sieci KDW należy transport węgla z kopalń do składów, jego rozładunek, zważenie i wydanie klientowi w jak najkrótszym czasie od odbioru z kopalni. Składy KDW są na bieżąco monitorowane i gwarantują jakość opału oraz pełną uczciwość sprzedaży. Warto też pamiętać, że Polska Grupa Górnicza jest największym producentem węgla w Polsce i UE. Kupując węgiel na www.sklep.pgg.pl kupujemy go prosto od producenta, bez marż pośredników z certyfikatem jakości.